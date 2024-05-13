18-летний Бедард разрывает турнир, Даугавиньш – король овертаймов. Итоги третьего дня ЧМ

12 мая состоялся третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024. Подводим итоги шести прошедших матчей.

Финляндия после сухого поражения от Чехии на старте турнира сполна оторвалась на британцах. Команда Питера Расселла держалась до конца первого периода, прежде чем пропустить первый гол. Во втором финны уже разгулялись на полную катушку, забив ещё пять, а в третьем довели счёт до 8:0. Оливер Капанен оформил хет-трик, Микаэль Гранлунд – ассистентский покер.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

У сборной Казахстана не получилось совершить чудо и обыграть Словакию, как это было год назад. Равная борьба закончилась вместе с удалением Асетова в середине первого периода, которое подопечные Крэйга Рэмзи быстро реализовали, а спустя полминуты добавили ещё один гол, уже в равных составах. К началу второго периода они вели 3:0, а когда казахстанцы смогли размочить счёт на отложенном штрафе, словаки довольно быстро ответили, заработав буллит, реализованный Либором Гудачеком.

В третьем периоде Мартин Поспишил и Лукаш Цингел сняли все вопросы о победителе, а окончательный счёт установил Алихан Омирбеков – 6:2 в пользу Словакии.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

18-летний Коннор Бедард продолжает разрывать чемпионат мира. Дебютант турнира оформил дубль во втором матче подряд, добавив к этому результативную передачу, а Канада ожидаемо не оставила шансов сборной Дании. Бедард возглавляет гонку снайперов и делит первое место в списке бомбардиров с Каспарсом Даугавиньшем и Романом Йози. Также передачей отметился и капитан канадцев Джон Таварес, для которого этот матч стал первым на турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Латвия выдала очередной триллер в Остраве. После сумасшедшей перестрелки со сборной Польши накануне, закончившейся победой в овертайме, сегодня латвийцы вновь пропустили первыми – Стефан Да Коста открыл счёт в большинстве в концовке первого периода. Номинальные хозяева смогли отыграться на старте третьей двадцатиминутки, а затем выйти вперёд, но французы не сдались и перевели игру в овертайм.

Капитан латвийцев Даугавиньш – главный герой матча, его можно назвать королём овертаймов. Как и в матче с Польшей, он вновь принёс победу своей команде в дополнительное время! Причём сделал это на последней секунде. «Слава богу, что оставалась ещё секунда. Я не знал, сколько времени осталось, но его оказалось достаточно для победы», — отметил Даугавиньш.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Австрийцы в очередной раз подтвердили, что являются неудобным соперником для Швейцарии. Не в первый раз они затягивают «крестоносцев» в овертайм, и этот матч тоже получился качельным и захватывающим. Команда Роджера Бадера вела 2:0 и 3:1, вратарь Давид Киккерт делал сумасшедшие сейвы, но в итоге класс швейцарцев всё же перевесил. Капитан Йози набрал 4 (2+2) очка, Нико Хишир оформил хет-трик, включая победный гол в овертайме.

«Это мой первый чемпионат мира с Йози. Я знал, что он хороший игрок, но просто невероятно, насколько же он хорош! Когда он выходит на лёд, у меня просто нет слов. Это безумие!» — отметил защитник швейцарцев Кристиан Марти.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Швеция продолжила свою победную поступь – в группе В она остаётся единственной командой, которая ещё не теряла очков. После победы над США шведы справились с Польшей, но надо отдать должное их сопернику. Поляки впервые за 20 лет пробились в элиту и на последнем своём ЧМ не забили ни одного гола в группе, а в этом году и огрызаются, и пытаются бороться, пусть пока и не слишком успешно.

Они пропустили дважды за первые семь минут, но затем довольно долго сдерживали атакующий потенциал Швеции, чей состав под завязку заполнен звёздами НХЛ. В итоге только в концовке третьего периода шведы прилично оторвались в счёте благодаря двум голам в большинстве.

«Слова «Польша» и «хоккей» не кажутся связанными друг с другом, но на самом деле у них хорошая команда. Они провели хороший матч, доставили нам сложности, создавали хорошие моменты. Это была классная, хорошая игра, мы рады победе», — отметил поляков Эрик Карлссон. Самый дорогой защитник НХЛ оформил дубль, забив в составе сборной Швеции впервые за семь с половиной лет.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Матчи 13 мая