Команда мечты с Овечкиным или молодёжь с Мичковым? Какой могла быть Россия на хоккейном ЧМ

Пражско-остравский ЧМ в этом году радует россыпью звёзд, которые есть не только у больших сборных, но и у Норвегии с Австрией тоже. На фоне аншлагов на всех играх и хорошего качества игры в очередной раз приходится жалеть, что на этом турнире нет сборной России — хотя бы под псевдонимом «ОКР», как в 2021-м. Мы представляем сразу две версии состава, который уже не увидим.

Версия Власова

Илья Сорокин, Даниил Тарасов, Илья Набоков

Павел Минтюков — Артём Зуб

Иван Проворов — Богдан Конюшков

Александр Никишин — Александр Романов

Дамир Шарипзянов — Семён Чистяков

Кирилл Марченко — Павел Бучневич — Никита Кучеров

Кирилл Капризов — Иван Барбашёв — Егор Чинахов

Никита Гусев — Василий Глотов — Матвей Мичков

Дмитрий Воронков — Георгий Иванов — Алексей Торопченко

Данила Юров, Клим Костин

Любой человек, который собирал бы сборную страны, при подборе вратарской троицы ощущал бы себя ребёнком в магазине игрушек. Здесь есть зашкаливающая конкуренция, потрясающая глубина, разнообразие стилей — хватило бы на несколько команд. Сорокин в составе сборной съездил на четыре ЧМ и не пропустил на них ни одной шайбы, сыграв два полных матча. Илья последние пару сезонов был человеком, который единолично тащил довольно унылые «Айлендерс»: в этом году произошёл спад, но не надлом, и не совсем понятно пока, почему Руа решил довериться в плей-офф Семёну Варламову.

Тарасов в довольно грустном «Коламбусе» в какой-то момент переигрывал Элвиса Мерзликина, которого оттеснил на позицию третьего номера, после чего латвиец начал требовать обмена. Даже в «мундирах» Тарасов показал статистику сильно выше среднего по современной НХЛ (90,9% сейвов). Ну а Набоков — MVP плей-офф, и этим всё сказано. В своё время с этим титулом на ЧМ не брали Александра Ерёменко.

Праворукие защитники — наша давняя беда. Если американцы и канадцы на всех турнирах строго подбирают состав так, чтобы в каждой паре был игрок с более редким хватом, то у нас пару лет подряд на МЧМ ездила полностью леворукая команда. Здесь у нас опций не так много — и в этом плане жалко, что мы не можем посмотреть на Богдана Конюшкова вне сверхавантюрной игры «Торпедо». Молодой защитник уже в первом сезоне в плане принятия решений и чтения игры выглядел так, как будто провёл в КХЛ уже года три минимум.

Богдан Конюшков Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Хотелось бы посмотреть и на других молодых защитников. Про Александра Никишина Сергей Гончар недавно сказал, что ему слишком легко в КХЛ, а без своего лучшего оборонца-бомбардира СКА выглядел спёкшимся во втором раунде Кубка Гагарина. Павел Минтюков уверенно провёл свой первый сезон в «Анахайме» и быстро стал получать большие минуты в спецбригаде большинства. Про Александра Романова после перехода в «Айлс» стали меньше говорить, а у него с отрывом лучший показатель полезности в команде («+23»), больше 150 блоков и силовых за сезон. Наконец, пара Шарипзянов — Чистяков в этом году была чуть ли не единственной надёжной у «Авангарда».

Поразительно, конечно, но Никита Кучеров не только не выигрывал титула в сборной России, но даже не играл в финале. На ЮЧМ-2011, МЧМ-2013, КМ-2016, ЧМ-2017 и ЧМ-2019 результат был одним и тем же — вылет в полуфинале. У лидера «Тампы» есть полный комплект бронзовых медалей ЧМ всех категорий, а на Кубке мира матча за третье место не проводилось. У Кирилла Капризова есть олимпийское золото, но формально оно выиграно не за сборную России — и им пора закрыть этот, извините за выражение, гештальт.

Линия центров, конечно, становится проблемой в свете неизбежного ухода из хоккея Малкина и резкого спада в карьере Кузнецова — и здесь на помощь нам приходят тренеры «Сент-Луиса», которые провели довольно успешный эксперимент по возвращению Бучневича на позицию центрфорварда. Бучинатор довольно уверенно играет в обороне, но ему не хватает точки. Зато в КХЛ такие центры есть: Глотов и Иванов выигрывают 55-56% вбрасываний.

Василий Глотов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Выбор Глотова и тем более Иванова может показаться спорным, однако Василий в максимально прямолинейном СКА всегда генерировал опасность и выглядел динамо-машиной. Помнится, когда-то Андрей Назаров, дававший Глотову по 25 минут за матч в «Сочи», говорил, что готовит его для сборной — и я не сомневаюсь, что в реальную сборную Глотов бы поехал. Ну а Иванов, несмотря на свою склонность подпадать под сокрушительные силовые, не раз забивал ключевые для «Локомотива» голы, оказываясь в нужное время в нужном месте. Жалко, что тому же Юрову на уровне ЧМ может быть рановато играть в центре, а на фланг в нашей сборной традиционно сложно попасть. Однозначно должен был попадать в команду Мичков, который в «Сочи» доказал, что в СКА ему не давали шанса зря.

Мичков уже думает об НХЛ? Видео Матвей Мичков провёл тренировку в зале в майке «Филадельфии»

В целом это скорее «канадский» подход к подбору состава: чемпионаты мира нужны ещё и для того, чтобы подводить молодёжь к большим матчам. Никакого смысла в стотысячный раз возить на ЧМ Овечкина и Малкина нет. Что они там не видели, что там не выигрывали? У нас же в своё время даже герои Баффало мариновались ради того, чтобы из НХЛ подъехал кто-нибудь, а вызов на бессмысленный Евротур считался знаком гигантского доверия. Жалко, что все эти споры и концепции остаются лишь на бумаге.

Версия Сторожева

Андрей Василевский, Илья Cорокин, Семён Варламов

Кирилл Капризов — Евгений Малкин — Никита Кучеров

Александр Овечкин — Павел Бучневич — Андрей Кузьменко

Иван Барбашёв — Дмитрий Воронков — Кирилл Марченко

Алексей Торопченко — Михаил Воробьёв — Максим Цыплаков

Никита Гусев, Василий Глотов

Михаил Сергачёв — Александр Романов

Иван Проворов — Артём Зуб

Павел Минтюков — Владислав Гавриков

Егор Замула — Илья Любушкин

Если бы сборную России действительно можно было собрать в таком виде на предстоящий чемпионат мира, не сомневаюсь, что среди нынешних участников она была бы главным фаворитом. Состав форвардов, которые досрочно закончили сезон в НХЛ, практически не мог быть лучше — здесь и лучший бомбардир регулярки Никита Кучеров, и один из лучших российских снайперов Кирилл Капризов, и обретший второе дыхание в «Калгари» Андрей Кузьменко.

Посмотреть на первых двоих в одном звене было бы очень интересно — учитывая отличную реализацию Кирилла (16,7%) и ассистентский талант Никиты, кажется, что эта связка была бы убойной. Центрить их отправим Евгения Малкина, который даже в свои почти 38 остаётся лучшим россиянином на своей позиции.

В качестве второго центра рискнул бы попробовать Павла Бучневича — в «Сент-Луисе» некоторое время использовали нападающего именно там, и он вполне неплохо справился со своей задачей. Да, на вбрасываниях он не преуспел, но при этом его умение отработать в обороне могло бы развязать руки Овечкину и Кузьменко, да и в атаке он бы явно смог помочь.

Павел Бучневич Фото: Scott Kane/AP/ТАСС

В третьем сочетании неплохо смотрелась бы сыгранная связка из «Коламбуса» — Воронков — Марченко. В таком случае в качестве левого форварда можно было бы использовать Егора Чинахова, однако травма помешала бы ему поехать на ЧМ. Впрочем, на фланг отлично вписался бы Барбашёв, который является одним из лучших российских силовых нападающих. Эта тройка вполне может и сдерживать, и креативить.

В четвёртом звене нашлись места для двух представителей КХЛ. Двум лучшим российским игрокам прошедшего сезона Никите Гусеву и Владимиру Ткачёву в нижних сочетаниях делать нечего, зато там пригодился бы лучший российский нападающий по игре на «точке» и постоянно появляющийся в одной из лучших бригад меньшинства в лиге Михаил Воробьёв, а также хоккеист-открытие этого сезона и один из лидеров по силовым приёмам Максим Цыплаков. Алексей Торопченко, который сделал большой шаг вперёд в «Сент-Луисе», также заслуживает вызова в национальную команду.

Если не дожидаться скорого вылета Андрея Свечникова из плей-офф НХЛ, то в запас стоит вызвать двух самых креативных игроков КХЛ на своих позициях — на фланг, естественно, Никиту Гусева, а в центр — Василия Глотова, который абсолютно заслуженно носит капитанскую нашивку в «России 25».

Никита Гусев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В защите пришлось бы серьёзно поломать голову в случае доступности Дмитрия Орлова, который, однако, вскоре всё-таки должен освободиться, а также Александра Никишина, который пропустил концовку сезона и не поехал в большой тур сборной из-за травмы. В остальном всё довольно просто, и все восемь позиций можно спокойно закрыть энхаэловцами — благо что добротных российских защитников сейчас хватает. В каждой паре можно было бы спокойно разделить обязанности — в сочетании с более креативными Сергачёвым, Проворовым, Минтюковым и Замулой непосредственно за оборону отвечали бы Романов, Зуб, Гавриков и Любушкин. Последний, к слову, умудрился закончить плей-офф с «+4», став абсолютным лидером «Торонто» по этому показателю.

По вратарской линии, думаю, всё очевидно — других вариантов просто не могло быть. Даже в случае скорого вылета «Каролины» Пётр Кочетков вряд ли смог бы вытеснить кого-либо из представленного трио. Что уж говорить о вратарях из КХЛ. Хотя, возможно, вместо ветерана Варламова шанс мог бы получить новоиспечённый MVP Кубка Гагарина Илья Набоков.