Ничушкина внезапно отстранили от плей-офф НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло?

За полтора часа до стартового вбрасывания в четвёртом матче полуфинала Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» в Северной Америке разорвалась информационная бомба, связанная с российским представительством за океаном. Один из главных лидеров «лавин» российский нападающий Валерий Ничушкин был отстранён от дальнейшего участия в плей-офф НХЛ по причине перевода на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. По условиям совместной программы Ничушкин был отстранён без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе.

Первые проблемы Валерия, связанные с его вхождением в эту программу, начались пять месяцев назад в начале нынешнего года. В середине января за несколько часов до стартового вбрасывания в матче с «Монреаль Канадиенс» НХЛ и Ассоциация игроков лиги объявили, что Ничушкин пропустит неопределённый срок — он должен был принять участие в программе помощи игрокам, через которую хоккеисты лиги проходят в случае алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Сам российский нападающий тогда выступил с публичным заявлением, в котором рассказал, что самостоятельно принял решение обратиться за помощью. «Моя цель – решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда», – заверял Валерий в своём заявлении.

Отсутствие Ничушкина в расположении «Колорадо» продлилось два месяца. Он вернулся на лёд в начале марта и сразу же выдал трёхматчевую серию с заброшенными шайбами. В дальнейшем голевой порыв Валерия спал, но к плей-офф россиянин подошёл в невероятной форме. Мы часто любим использовать такие громкие эпитеты, как «сумасшедший», «невероятный», «фантастический». Возможно, вы от них уже успели подустать, но 29-летний нападающий действительно показывал выдающийся хоккей в этом плей-офф.

Уроженец Челябинска выдал семиматчевую серию с заброшенными шайбами с начала плей-офф. Форвард «Колорадо» стал вторым хоккеистом в истории лиги, забившим голы в семи матчах подряд со старта плей-офф. Ничушкин повторил рекорд лиги, установленный Пэтом Лафонтеном в 1992 году. Подобной серии Северная Америка не видела на протяжении 32 (!) лет. В третьем матче с «Далласом» феноменальная серия россиянина прервалась, но он всё равно остался на первом месте в снайперской гонки плей-офф. Валерий делил пальму первенства с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Заком Хайманом, и впереди нас должно было ждать отличное соперничество россиянина, канадца и их преследователей. И тут такой поворот. Что же произошло?

Известный североамериканский инсайдер Франк Серавалли сообщил, что причиной отстранения Валерия стал проваленный драг-тест. Я специально использую исходное английское выражение, потому что перевод на русский язык здесь даёт двойное толкование. Мы привыкли к тому, что драг – это наркотики. Но, помимо этого, драг – это ещё и лекарства. Только руководство НХЛ, руководство «Колорадо» и сам Валерий на данный момент знают, какой именно тест провалил нападающий.

Мы здесь не следователи и тем более не прокуроры, поэтому выносить обвинительных вердиктов точно не станем. Констатируем сам по себе грустный факт – Ничушкин моментально был выведен из состава «Эвеланш». Теперь челябинца отправляют на третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Только после его прохождения он получит право подать заявление о восстановлении своих прав и вернуться в хоккей. Стоит объяснить, что всего существует четыре этапа программы, и градация выстроена таким образом, что первый этап соответствует самому лёгкому наказанию, четвёртый – наиболее серьёзному.

Первый этап: стационарное лечение; нет штрафных санкций.

Второй этап: за нарушение плана лечения на первом этапе – отстранение от работы без сохранения заработной платы на время активной фазы лечения с последующим правом на восстановление.

Третий этап: за нарушение плана лечения на втором этапе – отстранение без сохранения заработной платы как минимум на шесть месяцев, затем возможно восстановление.

Четвёртый этап: за нарушение плана лечения на третьем этапе – отстранение без сохранения заработной платы как минимум на один год. Восстановление не гарантировано.

Ничушкин сейчас оказался на третьем этапе данной программы. Примечательно, что российский нападающий второй год подряд досрочно завершает участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги из-за отстранения. В прошлом сезоне российский нападающий также не доиграл плей-офф НХЛ из-за непонятной ситуации в отеле. В конце апреля 2023 года появилась информация, что в номере Ничушкина была найдена пьяная женщина.

Сообщалось, что форварда увели из отеля ради его собственной безопасности. Затем эта история как-то тихо сошла на нет, вот только сорванного плей-офф уже никто не вернул. На выходе же получается так, что три последних плей-офф НХЛ Валерий точно запомнит на всю жизнь: Кубок Стэнли в 2022 году, отстранение в 2023-м, повторение рекорда лиги 32-летней давности и новое, но уже куда более серьёзное отстранение в 2024-м.

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Теперь же остаётся только надеяться, что в 2025-м у Валерия ещё будет возможность сыграть в плей-офф НХЛ и прервать эту печальную тенденцию. Его действующий контракт с «Колорадо» рассчитан до конца сезона-2029/2030. Но если будет или уже было установлено, что причиной всех бед форварда является он сам, возникает резонный вопрос – захочет ли американский клуб всё это дальше терпеть? Ведь подобное происходит в самый важный момент сезона, когда на кон для клуба поставлена судьба всего чемпионата.