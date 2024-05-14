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Рейнджерс – Каролина — 1:4, обзор матча, видео, голы, второй раунд Кубка Стэнли — 2024, плей-офф НХЛ, Кузнецов

Кузнецов тащит в собачьей драке! Сокрушил «Рейнджерс» и повторил достижение Овечкина
Максим Макаров
Кузнецов принёс Каролине вторую победу в серии
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«Каролина» одержала ещё одну победу и сократила счёт в серии до минимума.

Начиная с предыдущего матча, «Каролина» стоит на грани пропасти, так как за первые три матча команда Бриндамора так и не смогла разжиться победами. Игра в Роли два дня назад стала для хозяев преодолением: первая победа, первое реализованное большинство, первая шайба Кузнецова в серии.

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Евгений после прошлого матча сказал: «Это будет собачья драка. Одна миска с едой и две собаки, соревнующиеся друг с другом. Они знают, что возвращаться сюда будет адом. Мы хотим оказать на них давление».

Битва за одну миску с едой началась с первой же секунды: команды взяли высочайший темп и сделали ставку на быструю шайбу. Гости были острее, но Игорь Шестёркин раз за разом лишал соперника как возможности забросить, так и уверенности. Лицо Джейка Гюнцеля после одного из голевых моментов будто говорило: «Да сколько можно, Игорь?»

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Труба – 26:23 (4x5)     1:1 Стаал (Орлов) – 43:33 (5x5)     1:2 Кузнецов (Шей, Котканиеми) – 46:39 (5x5)     1:3 Мартинук (Друри, Нечас) – 49:56 (5x5)     1:4 Нечас (Друри, Чатфилд) – 56:31 (en)    

История Гюнцеля и Шестёркина продолжилась и во втором периоде, когда американец попробовал спровоцировать россиянина, но до выяснения отношений не дошло. Первая шайба была делом времени, но пришла она, когда этого не ждали, и от того, от кого нельзя ждать – Джейкоб Труба в меньшинстве убежал к воротам Андерсена и точным броском под блин открыл счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Каролина» завелась, начала в ещё большем объёме грузить на ворота, но хозяева без паники предотвращали угрозы. Но в третьем периоде «ураганы» эту самую панику сумели посеять. Сначала Джордан Стаал восстановил статус-кво.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем пришло время джокера – Брэди Шей нанёс бросок, а Кузнецов опередил Панарина в забеге на отскочившую шайбу и направил шайбу в сетку. Птичка не заставила себя ждать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева развалились на глазах и пропустили ещё дважды – Мартинук в третий раз заставил Шестёркина доставать шайбу из ворот, а Нечас поразил пустые ворота.

4:1 – «Каролина» продолжает борьбу и поедет домой сравнивать счёт в серии. Евгений Кузнецов забросил победную шайбу, сопроводив её любимой птичкой, курс полёта которой направлен прямиком в Роли.

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