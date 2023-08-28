Ежов: даже в Канаде этим летом говорили, что Кошечкин — лучший вратарь, не сыгравший в НХЛ

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов рассказал об отношении в Канаде к вратарю Василию Кошечкину, который завершил карьеру в марте 2023 года.

«Есть мысли о завершении карьеры. Я бы врал, если бы сказал, что нет. Физически играл бы до 40, как Кошечкин. Может, даже больше. Но психологически всё равно скучаю по семье, тяжело. Чем взрослее становятся дети, тем сложнее не быть в их жизни. Есть мысли, ещё на 100% не уверен, что будет. Но хотелось бы всё равно быть ближе к ним.

Конечно. Он легенда русского хоккея. Рекордсмен всех рекордов вратарских. Было очень приятно против него играть, смотреть, как он становился чемпионом. Это было что-то необычное, даже в Канаде этим летом игроки говорили, что Кошечкин – лучший вратарь, который не сыграл в НХЛ. Который играл в России. Будет его не хватать, но его история останется надолго. Думаю, никто не сможет даже близко подойти к его рекордам», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.