«Оседлали волну, и она донесла нас до титула». Интервью с лучшим защитником плей-офф КХЛ

«Металлург» в этом сезоне вступил в новую эпоху. Завершил карьеру Василий Кошечкин, последний из могикан звёздного костяка команды 2010-х. Пришёл новый тренер, новые легионеры, команда помолодела и вступала в перестройку.

Так это виделось летом. К началу зимы стало ясно, что эта «Магнитка» — команда не на будущее, а уже на настоящее. В конце апреля они подняли над головой Кубок Гагарина, безжалостно расправившись в финале с главным фаворитом – «Локомотивом». Одним из главных героев плей-офф стал шведский защитник Робин Пресс. Он закончил розыгрыш Кубка Гагарина лучшим ассистентом и вторым бомбардиром лиги, набрав 17 (3+14) очков в 23 матчах, и вошёл в символическую сборную сезона КХЛ.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Пресс рассказал о том, как складывался плей-офф, что было их главной сильной стороной, как Андрею Разину удалось в первый же год работы с командой взять главный трофей, как праздновали чемпионский титул в самолёте по дороге в Магнитогорск, а также поделился мыслями о своём будущем в «Металлурге».

«В чемпионском самолёте праздновали, как будто это Новый год»

— Уже прошло некоторое время после финала, успели осознать, чего вы достигли?

— Наверное, нужно чуть больше времени, пока просто ощущение усталости. Это был длинный сезон, мы провели много матчей, организм немного устал, голова тоже, так что сейчас просто отдыхаю и наслаждаюсь тем, что мы сделали.

— Вы же впервые летели в чемпионском самолёте, расскажите, что там происходило? Вечеринка?

— Да, когда мы стали чемпионами в Финляндии, то возвращались домой на автобусе, там всего час езды. В чемпионском самолёте была вечеринка. Ребята врубили музыку, все бегали туда-сюда, раздавали «пятюни», обнимались и просто хорошо проводили время. Праздновали, как будто это Новый год.

— А как вас встретили в Магнитогорске?

— Когда можешь разделить что-то с болельщиками, это всегда нечто особенное. Было часов шесть-семь утра, а их столько пришло! Было очень круто и радостно видеть столько счастливых лиц. Болельщики весь год нас поддерживали, ощущения непередаваемые.

— В конце мая в Магнитогорске пройдёт чемпионский парад. Вы туда один поедете или с родными?

— Если честно, пока не знаю, поеду ли вообще. Просто очень тяжело сейчас добираться из Швеции в Магнитогорск. Лететь около 20 часов с пересадками.

— Но день с Кубком у вас всё равно будет. Уже придумали, как его проведёте?

— Пока нет, даже дату ещё не выбрал, но день с Кубком у меня точно будет. Наверное, повезу его с друзьями на корт для гольфа, поиграем в гольф, потом устроим что-то стандартное – ужин с родными и друзьями, чтобы все могли с ним пофотографироваться и хорошенько попраздновать этот успех.

«Не ощущалось, что мы в перестройке. С самого начала было хорошее предчувствие»

— Прошлым летом никто в «Металлурге» не заявлял, что команда идёт исключительно за титулом, ожидалось, что это будет год перестройки. Всё-таки новый тренер, много новых игроков, молодёжи, но оказалось, что перестройка не понадобилась.

— Когда приходит новый тренер, новые игроки, никогда не знаешь, сможешь ли сразу добиться результата. Но вы упомянули нашу молодёжь, а ведь они были нашими лучшими игроками в этом году. Они прекрасно себя проявили. Да, было много молодых и новеньких, но у нас собралась великолепная команда, и мы всегда верили, что у нас неплохие шансы. Не было ощущения, что мы в перестройке и будем рады одному только выходу в плей-офф. С самого начала сезона были хорошие предчувствия.

— Если отдельно говорить о молодёжи, то многие ребята не первый год пытались выбиться на ключевые роли, и в этом году все сразу совершили прорыв. Это эффект Андрея Разина такой, потому что он умеет работать с молодёжью?

— Да, многое зависит от тренера. Молодым надо давать шансы, давать право на ошибку. И Разин давал им шансы. Когда ты только начинаешь карьеру, очень многое может меняться каждый год. Ты развиваешься, становишься сильнее, набираешься опыта, это тоже очень сильно помогает. По времени всё сложилось очень удачно. Четыре-пять игроков в этом году совершили прорыв, показали, что стали настоящими профессионалами, прошли путь от юниоров до ключевых игроков очень сильной команды. Так что да, по времени всё удачно совпало, и игроки много пахали, это главные причины их прорыва.

— В сезоне у команды была всего пара небольших спадов, после первого, когда вы проиграли пять подряд, в тренерский штаб вошёл Сергей Мозякин – легенда нашего хоккея. Сразу после этого команда выиграла 11 матчей подряд, это так подействовала его аура победителя?

— Я знал о Сергее Мозякине давно, видел его на чемпионатах мира, и всё такое. Конечно, трудно было заранее представить, что это за фигура для Магнитогорска, но это чувствовалось даже по тому, как люди говорили о нём. Его приход в тренерский штаб, конечно, помог, всё-таки это масштабная личность, он провёл такую впечатляющую карьеру. Все его слушают и понимают, что у него огромный опыт и он поможет нам пройти через то, с чем мы столкнулись в тот момент.

Аура, пожалуй, подходящее слово. Он именно её и принёс, у нас появился человек такого масштаба, который может дать ценный совет или ещё как-то подсказать. Да нам помогало уже одно то, что он рядом.

Сергей Мозякин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Был какой-то определённый момент в сезоне, когда вы поняли, что это на самом деле может быть ваш год?

— Тяжёлый вопрос. Мы же сыграли 80 с лишним матчей, и тяжело выделить какой-то определённый момент. Нашей главной силой было то, что у нас очень ровная команда, четыре равных звена, и все делали одно общее дело. Так что не могу выделить одну или две ситуации, сказал бы, что ключевыми были все восемь месяцев, весь процесс. Мы медленно наращивали обороты, все находили свои роли и улучшали свой вклад в результаты команды. Эта волна нарастала и нарастала, а потом мы её оседлали и катились на ней так далеко, как она нас унесёт. К счастью, она донесла нас до самого конца.

«После серии с «Амуром» почувствовали облегчение. Неудобный соперник для нас»

— Если говорить о плей-офф, то первый раунд с «Амуром» был невероятно тяжёлым. Много силовой борьбы, драки были, вам пришлось противодействовать их оборонительной системе. Это было серьёзное испытание, после которого стало понятно, что теперь вам кто угодно по плечу?

— Каждая серия была разной, но тяжёлой. Если честно, думаю, «Амур» для нас был очень неудобным соперником. Это очень габаритная команда, которая отсиживается в обороне, но в то же время может и улететь в атаку, и хитовать, плюс перелёты, выезды на Дальний Восток всегда нелегко даются. Так что да, это была очень тяжёлая серия, мы все понимали, что обязаны проходить «Амур», так что, когда наконец прошли их, было чувство облегчения.

— В следующем раунде вы встречались со «Спартаком», и все думали, что эта серия будет голевой феерией…

— Да, согласен, это было противостояние совершенно другого характера. Обе команды заточены на атаку, обладают хорошим набором исполнителей, думаю, в этом и кроется причина, почему серия так сложилась. И мы, и они понимали это перед стартом серии, поэтому старались как можно лучше сыграть в обороне, не позволить сопернику сыграть на своих сильных сторонах. У нас невероятен был Набоков – в общем, он весь сезон так провёл. Он стал ключевым фактором в этой серии.

Это плей-офф, тут не всегда бывает много голов, хоккей не такой открытый, все играют намного жёстче, стараются не допускать ошибок, и всё такое. Так что мне кажется, прогнозировалось, что голевой феерии не будет, даже если казалось, что она должна быть.

«Тяжело подобрать слова, чтобы в полной мере отметить заслуги Набокова»

— В той серии Набоков оформил три «сухаря». Вратарь-новичок в 21 год показывает такой фантастический хоккей, выиграл конкуренцию у других вратарей в команде, был признан самым ценным игроком в плей-офф. Что скажете о нём?

— У меня просто нет слов. Действительно, очень тяжело подобрать их, чтобы в полной мере отметить его заслуги. В начале сезона Загидулин считался основным вратарём, а он – вторым основным. Но Набоков рос и всё больше нащупывал свою игру, а в плей-офф его временами вообще невозможно было переиграть. Опять же, три «сухаря» со «Спартаком». Так что очень тяжело найти подходящие хвалебные слова для него. Он так круто играл за нас в этом году!

Илья Набоков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— В плей-офф «Магнитка» лишь раз проиграла два матча подряд. Как собирались после обидных поражений, за счёт чего получалось сразу брать реванш и не давать соперникам спокойно вздохнуть?

— Плей-офф – такая штука, серия играется до четырёх побед. Это не регулярка, где 60 с лишним матчей и есть время приспособиться. В плей-офф же нужна короткая память. Неважно, выиграл или проиграл, как бы ни сложился предыдущий матч, он уже в прошлом и не имеет значения. И будущее тоже не имеет значения, есть только один матч – следующий, только на нём и надо концентрироваться и постараться показать в нём свой лучший хоккей. Мне кажется, у нас это хорошо получалось. Мы не слишком сильно радовались победам и не слишком сильно расстраивались после поражений. Нам было неважно, если мы проигрывали, потому что послезавтра будет новый шанс сыграть лучше. Мы нашли хороший баланс, наверное, в этом всё дело.

— Чувствовалось, что серия с «Автомобилистом» была важна лично для Разина? Он и сам об этом упоминал.

— Понимаю, что, наверное, для него, болельщиков и прессы это была интересная интрига. Но, думаю, команде в целом неважно, с кем мы играем. У всех всегда есть свои истории с другими клубами, всё равно каждая серия – это битва, так же было и с «Автомобилистом». Очень равная серия, мы фокусировались только на том, что можем сделать, особо не обращали внимания на шум и сюжеты вокруг этой серии.

«До нас доходили разговоры, что «Локомотив» — роботы. Но мы были не хуже»

— Перед финалом «Локомотив» называли сверхлюдьми, роботами. Знали об этом и как реагировали на такие сравнения?

— Понятно, что до нас доходили разговоры, что они роботы. Я понимаю, почему их так называли, это очень структурная команда, которая показывает очень хороший хоккей. Но это всё равно хоккей, и мы были не хуже, раз тоже дошли до финала. Знали, что в соперниках у нас сильная команда и будет очень тяжело. Так и было, все матчи – в одну шайбу. Против них было очень непросто играть, это точно. Но мы хорошо с этим справились.

— В финале на вас почти никто не ставил, а уж тем более на 4-0. Такая победа стала ещё более впечатляющей.

— «Локомотив» — хорошая команда, и, если посмотреть на серию, все матчи были ноздря в ноздрю. Я очень счастлив, что мы управились за четыре матча, но серия была намного более равной, чем 4-0. Мы играли с потрясающей командой и смогли выиграть за четыре матча.

— Егор Яковлев порвал лёгкое и не смог сыграть в финале, но был с командой на скамейке. Чем это помогало? Показывало единение?

— Он наш капитан, но не мог играть. Мы знали, что остаётся максимум семь матчей. Он был с командой, поддерживал и делал всё что мог. Даже если ты не играешь, то всё равно можешь чем-то помочь. Подбадривать, дарить улыбки по утрам, и всё такое. Его включение в тренерский штаб показывало всем, что он с нами и остаётся важной частью команды. Он придавал нам сил.

— Журналисты были приятно удивлены, что «Металлург» в плей-офф открыл раздевалку, хотя обычно все закрываются, и по правилам в раздевалку во время серии пускать прессу необязательно. Это был нетривиальный ход, который просто кричал о вашей уверенности в себе.

— Такой посыл мы не планировали. Даже не знал, что в КХЛ есть такое правило. Мы просто делали своё дело и верили в себя, неважно, пускают прессу в раздевалку или нет. У нас секретов нет, журналисты в раздевалке нам не мешали. Они приходят, мы отвечаем на их вопросы и возвращаемся к своей работе, вот и всё. Специально не задумывали так, чтобы выглядеть уверенными в себе, просто открыли двери.

«Не знаю, есть ли у Разина секрет. Он раскрывает игроков всеми возможными способами»

— Разин в плей-офф говорил, что полностью уверен в себе и его задача – передать эту уверенность игрокам. Как он это делал?

— И он, и вся команда не старались что-то сильно изменить. Мы продолжали делать то, что делали весь год – собрания, разбор видео, всё остальное. Мне кажется, лучший способ обрести уверенность – ничего не менять. Просто надо верить в то, что делаешь, и придерживаться этого. Уверенность не появится за один день, если начнёшь что-то менять, так что и мы, и он просто делали то же самое, что и весь сезон.

Андрей Разин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— В чём секрет Разина? Вы, наверное, уже в «Северстали» понимали, что это топовый тренер, а теперь это поняли вообще все.

— Не знаю, есть ли у него какой-то секрет. Он может быть жёстким и требовательным, в этом всё дело. Он раскрывает игроков всеми возможными способами и делает так, чтобы все делали одно общее дело, на 100% отдавались команде.

— Он как-то изменился после перехода в «Металлург» или остался ровно таким же тренером и человеком?

— Я бы сказал, что он остался точно таким же человеком и тренером, использовал те же стратегии на льду и за его пределами. Всё было очень похоже на то, что было в «Северстали».

— А вы сами в этом году изменились? В «Северстали» вы играли хорошо, но этот сезон провели просто впечатляюще. Может, сказалось то, что в Магнитогорске всегда ставят большие задачи?

— Даже не знаю. Первый сезон в «Северстали» я провёл не самым лучшим образом, но во втором хорошо играл и старался перенести всё на этот сезон. Я пришёл в сильную команду с большими ожиданиями, тут легко играть со всеми в составе, это помогает. Но не думаю, что как-то изменился.

Конечно, каждое лето стараюсь что-то улучшать, даже во время сезона стараюсь становиться лучше, так и получилось. Большинство ребят в команде провели очень хороший сезон.

— В «Магнитке» собралась целая череповецкая банда – вы, Хабаров, Петунин, Вовченко, Гераськин – которая была на ведущих ролях в плей-офф. Говорит ли это о том, что и «Северсталь», если бы у руководства было реальное желание бороться за первые места, могла бы быть топ-клубом в КХЛ?

— Конечно. Вы, вероятно, правы. Я бы сказал, что это показывает, насколько мала разница между командами. В КХЛ все игроки достаточно хороши, чтобы выигрывать титулы. Вопрос в том, чтобы всё сошлось правильно и чтобы была настоящая команда. Но в каждой команде есть по-настоящему хорошие игроки. Это очень хорошая лига с сильными игроками.

«Тренеры равномерно распределяли нагрузку, это было одной из наших сильных сторон»

— Это самый сложный сезон в плане нагрузки? 64 матча в регулярке, ещё 23 — в плей-офф.

— Конечно, длинный сезон не прошёл бесследно в плане нагрузки. Сейчас, когда он закончился, это чувствуется. Но мы всегда распределяли игровое время, оно не было слишком высоким, это облегчало дело. Я играл в командах, где у меня было больше игрового времени, это в некоторых смыслах было намного тяжелее.

Так что да, матчей в этом году было много, но, думаю, всё равно никто не потерял свежести, потому что игровое время распределялось равномерно. Не было такого, что один получает 26 минут, а другой – только пять, все получали в среднем от 10 до 18 минут, тренеры распределяли нагрузку на всех. Думаю, это было одной из наших главных сильных сторон. С одной стороны, у нас не было больших звёзд, с другой – не было и стандартного четвёртого звена. Все звенья могли надёжно сыграть в обороне и эффективно в атаке. Когда у тебя такая команда, её можно тренировать чуть иначе.

— Вы стали лучшим бомбардиром команды в плей-офф, признавались лучшим защитником по итогам двух раундов, вошли в символическую сборную. Один из лучших сезонов в карьере?

— Это был великолепный сезон. Личные достижения – это здорово, я это ценю, но для меня важнее командный успех. Когда становишься чемпионом, сезон всегда можно включить в число лучших. Не потому, что сам здорово играл, а потому, что мы все вместе чего-то добились и можем вместе разделить эту радость. Именно это стоит того, чтобы проходить через то, через что мы проходим. Это самое важное. Так было в мой последний год в Финляндии, так было и в этом году. Выделю эти два сезона как лучшие в карьере.

«Если останусь в России, «Магнитка» будет приоритетом»

— Прошлой весной вы подписали контракт на один год, хотя шли к тренеру, который уже был вам знаком. Почему только на год?

— Сейчас непростая ситуация и в мире, и с игрой в России. Для меня это самое главное, никогда не знаешь, как скажется вся эта ситуация на тебе и твоей семье с учётом сложностей с перелётами и так далее. Поэтому мне было удобно заключить контракт только на год.

— И как вы справились с этой ситуацией, приспособились к ней за три года в лиге? Останетесь в КХЛ?

— Чем больше играешь, тем больше набираешься опыта. Я вполне приспособился. Пока что у меня нет нового контракта, так что не могу сказать, что будет в следующем сезоне.

— Но с «Магниткой» переговоры будете вести?

— Да, агенты каждый день работают, ведут переговоры, рассматривают варианты и работают над тем, чтобы заключить контракт. Так что да, мы над этим работаем.

— То есть «Металлург» у вас в приоритете?

— Если останусь в России, то да — приоритетом будет «Магнитка».

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— Как вам Магнитогорск? В России у города не лучшая репутация в плане экологии и всего прочего, да и добираться до него не очень удобно.

— Мне всё понравилось. Тут есть всё, что нужно, — рестораны, инфраструктура для команды, всё на высшем уровне. У меня никаких проблем не было. Всё всегда сводится к хоккею. Если ты хорошо играешь, то неважно, где именно ты живёшь — в Москве или Стокгольме. А если играешь плохо, то это отражается и на жизни. У меня в этом году не было никаких проблем. У нас была отличная команда, и я наслаждался игрой за «Металлург».

— Получается, единственный вопрос для вас сейчас, оставаться в КХЛ или нет, состоит в том, как видеться с семьёй во время сезона? В том, что родным сейчас непросто приехать в Россию?

— Есть много причин, эта – одна из них. Тяжело надолго расставаться с родными, не видеть их по восемь-девять месяцев. Я уже три года так живу. Мы все становимся старше, приоритеты меняются. Каждое лето, каждое решение несут новые вызовы. Всё всегда меняется, так что посмотрим, что будет дальше.

— Какой-то дедлайн себе ставите, когда надо принять решение, остаётесь в КХЛ или нет?

— Нет, дедлайна не ставлю. Как уже сказал, агенты работают. Иногда всё происходит быстро, иногда медленнее. Поживём-увидим.

— А Разин вам что-то говорил после победы, о том, что хочет, чтобы вы остались в команде?

— Всегда идёт коммуникация с агентами, генменеджером, тренерами, со всеми. А мы с ним общались, конечно, но в основном просто поздравляли друг друга с тем, чего достигли, праздновали, а о будущем не говорили. Просто наслаждались победой.

— «Металлург» стал самым молодым чемпионом в истории КХЛ. Можно сказать, что из этой команды может получиться династия, которая каждый год будет претендовать на чемпионство?

— Когда сделал это однажды, то уже знаешь, что способен на это, будет уверенность в своих силах. Но в то же время мы понимаем, насколько тяжело даётся титул, потому что сильных команд много. Плюс всегда будут какие-то изменения в составе, кто-то уходит, кто-то приходит. Но когда выигрываешь, пресыщение не наступает, хочется сделать это ещё раз, как можно больше раз.