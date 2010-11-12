"Рейнджерс" обыграли "Баффало" благодаря дублю Анисимова
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» оказался сильнее «Баффало». Победу хозяевам принесли два гола россиянина Артёма Анисимова.
«Рейнджерс» — «Баффало» — 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
1:0 — Федотенко (Сауэр, Праст) — 14:04
1:1 — Эннис (Рой, Ванек) — 35:33
2:1 — Анисимов (Дубински, Кэллахэн) — 39:12
2:2 — Гриер (Нидермайер, Маккормик) — 39:57
3:2 — Анисимов (Федотенко, Жирарди) — 61:32
Вратари: Бирон — Энрот.
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