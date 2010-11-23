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Спруктс: немного не хватает стабильности

Спруктс: немного не хватает стабильности
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Форвард рижского «Динамо» Янис Спруктс, признанный лучшим нападающим прошлой недели в КХЛ, поделился мнением о трёх последних матчах клуба в рамках выездного турне по маршруту Уфа — Магнитогорск — Челябинск.

«С „Трактором“ мы играли неплохо. Сломались только после того, как пропустили третью шайбу. Там вообще всё не так пошло, как планировалась, но именно после третьего гола мы стали играть в открытый хоккей, который нам не удался. Стабильности немного не хватает. Вот взять матч в Уфе. Мы и там должны были побеждать, но провалили третий период. И, плохо выступив в заключительном периоде, уступили в матче. Нам вообще надо играть немного попроще», — цитирует Спруктса официальный сайт КХЛ.

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