Спруктс: немного не хватает стабильности
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Форвард рижского «Динамо» Янис Спруктс, признанный лучшим нападающим прошлой недели в КХЛ, поделился мнением о трёх последних матчах клуба в рамках выездного турне по маршруту Уфа — Магнитогорск — Челябинск.
«С „Трактором“ мы играли неплохо. Сломались только после того, как пропустили третью шайбу. Там вообще всё не так пошло, как планировалась, но именно после третьего гола мы стали играть в открытый хоккей, который нам не удался. Стабильности немного не хватает. Вот взять матч в Уфе. Мы и там должны были побеждать, но провалили третий период. И, плохо выступив в заключительном периоде, уступили в матче. Нам вообще надо играть немного попроще», — цитирует Спруктса официальный сайт КХЛ.
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