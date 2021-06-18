Как строить отношения, если у партнёра, родственника или друга биполярное расстройство?

Психическое расстройство — явление, увы, нередкое. Каждый четвёртый имеет психическое или поведенческое расстройство. Не говоря уже о том, что в условиях стресса некоторые могут вести себя «неадекватно». Рассказываем, как не растеряться и найти контакт с близкими людьми, которые справляются с одним из наиболее распространённых заболеваний — биполярным расстройством личности.

Что такое биполярное расстройство?

Психическое расстройство — это нарушение функций мозга, вызывающее изменения в сфере чувств, мышления и поведения. К ним относятся и депрессия, и шизофрения, и пограничные, биполярные расстройства. У каждого свои особенности и определённый набор симптомов. Но есть кое-что общее — искажённое восприятие реальности. Справиться с этим — задача не из простых, особенно в рамках отношений. Но выход есть — изучить рекомендации и на их основе выработать свой подход к близкому человеку.

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По словам психолога Дианы Яриз, отношения с людьми, у которых есть ментальные расстройства, строятся так же, как и со всеми другими.

Диана Яриз психолог Разница только в специфике оказываемой поддержки. Чтобы помочь близкому человеку с таким заболеванием, важно понять, что с ним происходит. Можно попросить его рассказать, с чем ему трудно справляться и какую помощь он хочет получить. И, безусловно, верить, что близкому плохо, когда он говорит об этом, даже если вы не видите признаков плохого состояния.

При биполярном расстройстве (БАР) у человека случаются эпизоды необоснованно повышенного и пониженного настроения: от ощущения необычайной бодрости до резкой безысходности. Бросить всё и поехать в Африку? Конечно! Вложить последние деньги в новый бизнес? Да легко! Поначалу такую азартность можно счесть за бесстрашие. Как бы не так. В любой момент отчаянный авантюрист может стать абсолютно другим человеком. Да, поддержка человека с БАР — непростое испытание. Но справиться можно. Первое, что нужно сделать в данном случае, — это осознать, что в вашей жизни никогда не будет постоянства, говорит психолог Алина Сотова.

Алина Сотова психолог Если вы человек стабильный, у вас всё разложено по полочкам, вы знаете, что будет завтра и даже через год, то человек с БАР будет каждый раз выбивать вас из колеи. Отношения будут похожи на американские горки. Чаще всего человек с БАР — это ходячая авантюра, и никогда не предугадаешь его действия. Отчасти это и может вас привлекать. Но такие отношения не про стабильность.



Другой вопрос, если это ваш родственник, ведь семью мы не выбираем, поэтому здесь необходимо грамотно выстроить коммуникацию. Если человек вам важен, нужно быть готовым оказать ему помощь. У биполярников часто бывает упадок сил, им может казаться, что мир их не любит. Такие люди склонны к ярким эмоциональным проявлениям. Здесь необходимо оказывать именно эмоциональную поддержку, быть рядом, выслушивать, обнимать. Чтобы вытащить из этого состояния, важно убедить, что всё будет хорошо. И ни в коем случае не уходить вместе с ним в страдальческую историю.

Как строить отношения с человеком, если у него биполярное расстройство?

Каждый, кто пытался построить здоровые отношения, знает: это задача не из простых. Что же говорить о тех, у кого диагностировано ментальное расстройство? Для таких людей ситуация обостряется в разы. Они жаждут близости, но их попытки заполнить внутреннюю пустоту часто отталкивают близких. Тем не менее они рассчитывают на заботу от партнёра, а не на его «побег». Такой вот парадокс.

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В целом отношения и диагноз не противоречат друг другу. Да, любовь неспособна излечить недуги, но забота может улучшить состояние близкого человека. Вот что можно сделать.

Найти баланс. Не соглашайтесь на все его авантюры и следите за адекватным режимом дня. Поддерживать любые затеи биполярника чревато последствиями. То есть никаких безумных поступков, бессонных ночей, голодовок и т. д. Всё должно быть в меру.

Следить за активностью. Старайтесь выходить из дома каждый день и находить время для умеренных физических упражнений. Иначе человеку с БАР представится прекрасная возможность залечь в кроватке и от всех (в том числе и от вас) изолироваться. Ему необходимо быть чем-то занятым.

Алина Сотова психолог Такой человек всегда чем-то увлечён. Вы как более уравновешенный партнёр можете помочь ему направить энергию в нужное русло. Но это не значит, что нужно устанавливать авторитарный режим. Просто вы должны принимать эту особенность и быть более внимательным к развитию ваших отношений. Надо быть готовыми ко всему. Потому что сегодня у человека с БАР может быть всё хорошо, а завтра всё плохо. Его эмоции никогда не предугадаешь, а это может психологически давить и на партнёра.

Не опекать. Тёплые отношения очень важны для людей с БАР, они дают ощущение стабильности, которого им не хватает. В то же время биполярники очень свободолюбивы, поэтому гиперопека с вашей стороны спровоцирует в нём только сопротивление. Так что приберегите попытки «приручить» для домашних животных.

Алина Сотова психолог Контроль и агрессия в его сторону вызовут только обратную реакцию и отчуждение. Обвинять его в переменах настроения тоже не стоит. Иначе это ведёт к утрате доверия, человек закроется и отдалится.

Договариваться. Во время маниакальных эпизодов решать что-то будет поздно, но заранее продуманный «план SOS» сможет немного облегчить ситуацию. Например, заранее договоритесь с близким человеком, что если в какой-то момент он начинает совершать за грань выходящие поступки, то он, например, обращается к специалисту.

Что можно сделать, чтобы поддержать близкого человека с биполярным расстройством?

Открыто поговорить с ним о том, как развивается его заболевание. Из-за стереотипов вроде «все биполярники — неуравновешенные» многие не осознают, что на самом деле из себя представляет это расстройство. Ваша заинтересованность многое ему скажет о вашей эмпатии.

Побольше узнать о том, как он справляется с трудностями. Вполне вероятно, что раньше вы не сталкивалась ни с чем подобным, а о людях с психическим расстройством слышали только в новостях (и то мельком). Попросите близкого человека рассказать о том, как он переживает «приступы», что обычно ему помогает, а что может вывести из себя.

Предложить составить компанию, если он регулярно консультируется у психотерапевта или проходит терапию. Необязательно присутствовать вместе с ним в кабинете у врача, но можно подождать партнёра снаружи или как минимум встретить после окончания сеанса.

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Изучить особенности его состояния. Обсудите (с разрешения близкого человека, разумеется) с его специалистом, какие материалы вам нужно прочитать, как себя вести и что может улучшить его ситуацию.

Сделать памятки для партнёра. Они будут напоминать о том, что вы его любите и всегда поддержите, даже если сейчас вас нет рядом. Можно не ограничиваться записками и проявить фантазию: оставлять утром милые стикеры на столе, отправлять голосовые сообщения в моменты, когда он остаётся один — мелочь, а приятно.

Чего не стоит делать в отношениях с человеком с биполярным расстройством?

Обвинять. И тем более списывать все проблемы в отношениях только на его проблемы со здоровьем.

Диана Яриз психолог При ссорах нельзя винить расстройство человека и заставлять его лечиться. Вы можете бережно и совместно обсудить план ваших действий, если близкому человеку станет плохо. И не рассказывайте всем налево и направо, что ваш друг, брат, партнёр болен.

Брать на себя задачу «вылечить». Любое психическое расстройство требует постоянной поддерживающей терапии. Нельзя просто сказать: «Хей, чувак, не грусти» — и всё пройдет. Это медицинский диагноз, и он требует профессиональной помощи. Так что не возлагайте на себя непосильный груз.

Алина Сотова психолог Мотивация «спасательства» ни к чему хорошему не приведёт. Не стоит надеяться, что именно с вами человек излечится раз и навсегда. Подстраивать партнёра под себя — значит не принимать его таким, какой он есть. Когда один из вас вынужден справляться с психическим расстройством, коммуникация в разы усложняется. Важно осознавать, насколько вы готовы принимать особенности своего партнёра и хотите быть с ним.

Контролировать. Биполярники склонны к частым сменам партнёров, отмечает психолог.

Алина Сотова психолог Им постоянно нужны новые эмоции и впечатления. Сегодня он с одним, завтра с другим — для них это естественно. Поэтому не нужно ему подыгрывать, командовать и устанавливать жёсткие режимы.

Делать из болезни трагедию всей жизни. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Если воспринимать расстройство как нечто, с чем можно справляться, всё будет нормально. Да, большинство расстройств не лечится, но диабет, например, тоже. Разница только в способах лечения. У диабетиков это ежедневные инъекции инсулина, у людей с психическим расстройством — медикаменты и терапия.

Верить мифам. Некоторые источники чаще всего создают картину намного мрачнее, чем есть на самом деле. Ищите информацию только в проверенных источниках.

Этот материал — не руководство по спасению человека. Диагностикой и лечением психических расстройств должны заниматься специалисты.