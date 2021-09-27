Хочу туда: трекинговая столица мира — Непал

Непал считается лучшим местом для продолжительных пеших прогулок в горах. И понятно почему – чистый воздух, уклад жизни, едва тронутый цивилизацией, самые высокие горные вершины в мире, древние индуистские и буддийские монастыри – из Непала возвращаешься обновлённым и вдохновлённым.

Давайте вместе узнаем, почему Непал так заманчив, когда лучше туда отправляться для трекинга и какое снаряжение приготовить для прогулок в горы.

Почему для трекинга стоит выбирать именно Непал?

Первая и самая главная причина – горы. Сразу в одном месте расположились восемь из 14 восьмитысячников: Эверест, Канченджанга, Лхоцзе, Аннапурну, Манаслу, Дхаулагири, Макалу, Чо-Йою. От красоты и высоты этих гор просто дух захватывает.

Непал – очень самобытная и интересная страна. Здесь много удивительных мест, которые действительно стоит увидеть.

За последние 40 лет правительство Непала сделало всё возможное, чтобы трекинг был безопасным и доступным для путешественников. Тропы промаркированы, в деревнях находятся гестхаусы с достаточным уровнем комфорта, много различных маршрутов, в которых сопровождают гиды, находящиеся сразу на месте.

Когда лучше ехать?

В Непале обычно два туристических сезона: с марта по середину мая и с октября по начало декабря. Это время считается самым благоприятным для трекинга, поскольку погода достаточно стабильна – 20-30 градусов тепла на равнине и не так холодно в горах.

Для трекинга по джунглям, местным деревням на высоте до 4000 м лучше выбирать весенний сезон: в это время в долинах цветут рододендроны. А если подняться выше 4000 м, весной там ещё будет лежать снег, а озёра будут покрыты льдом.

Фото: istockphoto.com

Осенью снег лежит в основном выше 5000 м на перевалах, вершинах и ледниках. Но в это время уже открыты все озёра, и самое главное для трекинга – достаточно тёплая комфортная погода. До 4000 м можно идти в футболке, выше – во флисе и ветрозащитной куртке. Нужно быть готовым ещё к тому, что ночью могут быть заморозки.

Летом в Непале идёт сезон муссонных дождей – это время не лучшее для поездки. Зимой вполне можно ходить в походы, но стоит быть готовым к тому, что средняя температура ниже осенней на 10-15 градусов. Некоторые перевалы могут быть закрыты из-за снегопадов. Но во всём есть свои плюсы – в это время в Непале мало туристов. Однако готовиться к зимним пешим прогулкам нужно основательно и правильно.

Фото: istockphoto.com

Что взять с собой?

Рюкзак с накидкой от дождя

Оптимальный объём рюкзака – 40-50 литров. У него должен быть удобный поясной ремень, желательна вентилируемая спинка. Не забудьте влагозащитный чехол, хотя в туристический сезон в Непале сухо, попасть под ливень вполне возможно. При правильном подборе снаряжения вес рюкзака в трекинге редко превышает 10-12 килограммов. Такой рюкзак под силу нести любому человеку в хорошей физической форме даже в условиях высокогорья. Но в непальском трекинге можно упростить себе жизнь ещё больше: нанять портера – человека, который во время путешествия носит ваши вещи.

Спальник

Перед путешествием важно выяснить, понадобится ли на конкретном маршруте спальник. Здесь есть нюансы. Например, на самых популярных треках к Эвересту и Аннапурне в гестхаусах есть тёплые одеяла из ячьей шерсти. Замёрзнуть под ними сложно. Однако не во всех гестхаусах может быть достаточно чисто, так что тем, кого это смущает, а также страдающим аллергией на шерсть стоит взять с собой лёгкий спальник.

Фото: istockphoto.com

Трекинговые палки

Существенно снижают нагрузку на колени и помогают держать равновесие на крутых участках тропы. На несложных коротких маршрутах можно обойтись и без палок.

Солнцезащитные очки

Чем выше поднимаетесь в горы, тем сильнее ультрафиолетовое излучение. Как минимум пару-тройку дней в треке вам предстоит пройти в снегах и на большой высоте, поэтому важно защитить глаза. Очки — та часть экипировки, на которой никогда не стоит экономить.

Налобный фонарик

Не везде в Непале есть электричество. А на штурм перевала, например, придётся выходить затемно, поэтому без налобного фонарика не обойтись.

Одежда для любой погоды

Отправляясь в Непал, нужно готовиться и к жаре, и к холоду. При подборе одежды работает теория слоёв: термобельё — утепляющий слой — ветро- и влагозащита.

Возьмите с собой лёгкое ходовое термобельё для высокой активности. Синтетическое термобельё отлично отводит влагу и быстро сохнет. Не стоит брать модели с коротким рукавом: длинный рукав защитит от обгорания.

Головной убор

Для защиты от солнца подойдёт кепка или бафф, для защиты от холода — тёплая флисовая шапка.

Перчатки

Лёгкие флисовые перчатки согреют на высоте или вечером. Модели с использованием материала Windstopper дополнительно защищают от ветра.

Носки

Возьмите несколько пар специальных трекинговых носков разной толщины. Они уберегут ноги от натирания и обеспечат более высокий комфорт по сравнению с обычными хлопковыми носками.

Фото: istockphoto.com

Обувь

Самая важная часть экипировки трекера. От её качества и удобства зависит, насколько легко и комфортно будет на маршруте. Обувь, которую планируете взять в путешествие, обязательно нужно разносить до отъезда, чтобы убедиться, что ногам удобно и ничего не натирает.

Трекинговый маршрут обычно начинается на высоте 600-800 м над уровнем моря в тропических джунглях. Высшая точка трека — около 4-5 тыс. м.

Поэтому потребуется две пары обуви:

Прочные сандалии, желательно с защитой пальцев, или лёгкие кроссовки. В них вы будете подниматься до высоты 2-3 тыс. м. В хороших сандалиях не жарко при длительной ходьбе и меньше устают ноги.

Трекинговые ботинки обеспечивают поддержку голеностопа, хорошее сцепление с грунтом и снегом и защиту от холода.

В дополнение к двум парам обуви можно взять с собой сланцы, чтобы ноги отдыхали от тесных ботинок и сандалий по вечерам.

Фото: istockphoto.com

Сколько это стоит?

Цены программы указаны для каждого отдельного трека, и имеется описание того, что входит в неё. Для большинства треков это: проживание в лоджах на треке, транспортные расходы, проживание в отелях Катманду и Покхары, все необходимые пропуска и документы, услуги русскоговорящего гида, услуги непальского гида, групповая аптечка. Возможны отличия, поэтому нужно читать внимательно в описании каждого отдельно взятого трека.

Авиаперелёты в Катманду из России обойдутся в $ 500-750 (около 50 тыс. рублей).

Расходы, не включённые в стоимость трека:

Еда – около $ 15-30 в день (2200 рублей).

Услуги портеров – $ 10 (725 рублей) на день.

Экскурсии – около $ 50 (3625 рублей).

Сувениры и прочие расходы.

Фото: istockphoto.com

Для примера посчитаем полную стоимость трека к базовому лагерю Аннапурны.

Перелёт – $ 650 (47 133 рублей).

Трек – $ 750 (54 385 рублей).

Еда – около $ 195 (14 140 рублей).

Экскурсия по Катманду – $ 50 (3625 рублей).

Прочие расходы – $ 50 (около 4000 рублей).

Итого: $ 1695 (около 123 тыс. рублей). Это минимальная сумма, которая нужна для трекинга в Аннапурне.

В Непале вы откроете для себя много удивительного: интересные маршруты, звёздное гималайское небо, культуру и быт высокогорных народностей, разнообразие природы. Это то место, которое стоит посетить каждому.