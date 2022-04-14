Звёзды поддерживают форму с помощью интервального голодания. Как это работает?

Что такое интервальное голодание? Как оно работает? Какие есть противопоказания?



Отвечает врач-диетолог.

Интервальное голодание – один из популярных способов сбросить вес и держать себя в идеальной форме. Знаменитости тоже используют интервальное голодание, чтобы поддерживать красивую фигуру. Разбираемся с нутрициологом, в чём плюсы такого питания, и рассказываем истории звёзд.

Юлия Токарева врач-диетолог, эндокринолог Интервальное голодание – не диета, а именно особый режим питания. Он не содержит жёстких ограничений, связанных с употреблением каких-либо продуктов.

Что такое интервальное голодание?

Интервальное голодание – это популярный тип питания, который способствует снижению веса. Важно понимать, что питание должно быть полноценным по составу. Соблюдение баланса белков, сложных углеводов, правильных жиров, клетчатки и витаминов очень важно для здоровья.

Фото: istockphoto.com

Юлия: Что представляет собой эта методика? Сутки делятся на два периода: в течение первого пищу употреблять можно, в течение второго — нет. Самая популярная схема из существующих: «8/16». То есть в течение восьми часов вы успеваете позавтракать, пообедать и поужинать, а остальные 16 не принимаете пищу совсем. Время приёма пищи можно выбрать самостоятельно, в зависимости от образа жизни и рабочего графика. Для грамотного составления программы питания пациент может быть направлен на дополнительные обследования.

Плюсы интервального голодания:

улучшение общего самочувствия;

налаживание работы желудочно-кишечного тракта;

нормализация ночного сна;

потеря лишних килограммов;

формирование правильных пищевых привычек;

потеря чувства голода.

Важно понимать, что у такой модели питания есть и противопоказания. Например, людям с язвой желудка, сахарным диабетом, онкологией и беременным интервальное голодание лучше не практиковать. При некоторых болезнях ЖКТ рекомендуется более щадящий вариант «10/14». Перед тем как приступить к интервальному голоданию, необходимо проконсультироваться с врачом.

Фото: istockphoto.com

Кто из звёзд практикует интервальное голодание?

Тина Канделаки

Стройная фигура, подтянутое тело – это не только результат регулярных тренировок Тины Канделаки. Телеведущая утверждает, что склонна к полноте, поэтому вынуждена постоянно себя ограничивать в питании. Про метод интервального голодания Тина узнала от подруги и сейчас практикует его сама. Звезда говорит, что теперь может позволить себе любимые продукты.

Завтракает телеведущая в 9:00-11:00 и ест любые блюда, которые захочет. Второй приём пищи приходится на 17:00. Между едой Канделаки пьёт только несладкие напитки, кофе и чай.

Телеведущая воспринимает интервальное голодание не как диету, а как образ жизни, который помогает ей оставаться в отличной форме и быть заряженной весь день.

Тина Канделаки Фото: vk.com/tina_kandelaki

Александр Ревва

Актёр и певец Александр Ревва тоже соблюдает режим интервального питания. Инициатором попробовать такую модель стала жена Александра – Анжелика. Она увлекается самыми разными системами здорового питания, следит за тем, чтобы дети ели полезную еду, и запрещает им фастфуд.

Ревва практикует систему 8/16 и утверждает: «За это время организм сам тебя как тряпочкой протирает, убирает всё лишнее. И ты удивишься – это работает!»

Александр Ревва Фото: vk.com/aleksandrrevva

Кортни Кардашьян

Звезда перешла на интервальное голодание, придерживаясь кето-диеты. Завтракает Кортни примерно в 11:00, а ужинает не позднее 19:00. Раз в неделю модель устраивает себе разгрузочные дни, в которые питается только костным бульоном, пьёт зелёный чай и воду.

Рацион Кортни разнообразный, но его нельзя назвать обильным. Сочетая его с интервальным голоданием, девушке даже после рождения детей удаётся выглядеть сногсшибательно.

Кортни Кардашьян Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

Хью Джекман

Актёр придерживается интервального голодания уже давно. И считает, что оно помогло ему добиться спортивного, рельефного телосложения. Завтракает Джекман в 10:00 овсяной кашей, шестью яйцами и тостом с арахисовым маслом. Последний приём пищи приходится до 18:00. Как правило, это курица с овощами и протеиновый коктейль. Также актёр не ест углеводы после 15:00.

Хью Джекман Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Интервальное голодание – эффективный и популярный тип питания, который может привести тело и организм в порядок. Но стоит помнить о противопоказаниях и консультироваться с диетологом перед переходом на него.

Юлия: Диетолог поможет составить меню, определить временные интервалы и дать рекомендации по выбору блюд, в зависимости от состояния здоровья, особенностей генотипа и режима дня.