Как мотивировать ребёнка на спорт. 9 советов от психологов

Мы часто обожествляем успех, а неудачу считаем чем-то недостойным и постыдным. Это проецируется и на воспитание детей не только в спорте, но и в обычной жизни. На самом деле провалы имеют куда большее значение, чем победы. И вот почему.

Елизавета Лилеева врач, клинический психолог, регрессолог Зачем ребёнку, которому и так не просто, знать о поражениях и провалах? Не было бы проще давать малышу стимул в виде перспективы победы и не показывать ему, что есть победители и побеждённые?

Ребёнок в спорте — это всегда не просто. Ему надо расти, учиться, общаться со сверстниками и при этом регулярно ходить на тренировки, следить за питанием и вкладываться в спорт эмоционально. Конечно, многие срываются и бросают. Тем не менее с правильным подходом дети сами будут заниматься с удовольствием. Как привить ребёнку любовь к физической активности, рассказали в материале по ссылке.

Во-первых, ребёнок должен понимать, что первое место всего одно, но есть ещё второе и третье, а также есть первая десятка. И не всегда даже самый талантливый и упорный спортсмен будет занимать только призовые места. Есть вероятность не получить медаль вовсе. И этот факт не должен пугать. Юному атлету не стоит бояться поражения. Ведь страх — не лучший советчик.

Если ребёнок будет фокусироваться на боязни проиграть, подвести команду, тренера, маму, страну — он будет проигрывать чаще. Это подтверждают психологические исследования. Каждое занятие, соревнование — даже неудачное — должны восприниматься ребёнком как необходимые для его личного роста ступени.

Какой бывает мотивация

Первый тип. Дети, которых сподвигает что-то делать страх проигрыша и наказания. Это может быть и осуждение со стороны родителя, и ругань тренера, и собственное самобичевание. Такой ребёнок всегда находится в стрессе. Как правило, у него хронически повышен уровень гормона кортизола. Увы, такие дети — да и взрослые — сложнее растут в своих достижениях.

Второй тип. Стремятся тренироваться, расти над собой, идти вперёд, радоваться каждому шагу к победе. У такого типа детей повышенный уровень гормонов счастья: дофамина, окситоцина. А адреналиновый спектр гормонов повышается, только когда это необходимо, — на соревнованиях. Этот тип чаще достигает своих целей и побеждает, не боится поражений.

Как правильно мотивировать ребёнка

Валентина Полякова клинический (медицинский) психолог, гипнотерапевт, регрессолог, писатель Чтобы воспитать в ребёнке уверенность в собственных силах и научить справляться с трудностями, нужно следовать нескольким правилам.

Самим быть уверенными в его возможностях. Так воспитывающий даёт поддержку и возможность опереться на его решимость, чтобы двигаться к результату.

Быть терпеливыми. Во время освоения чего-то нового сомнения и неуверенность характерны для всех, не только для детей. Будьте готовыми идти по принципу «два шага вперёд, один назад».

Видеть в ребёнке его уникальные возможности. И сконцентрироваться на их активации и развитии, вместо того чтобы фокусироваться на негативе.

Объяснить, что неудачи возможны. Привести примеры, когда вы сами или ребёнок уже добавились результата, несмотря на возникавшие трудности. Эти примеры должны быть понятными и очевидными, а главное — близкими самому ребёнку. Напомните ему, как он получил «отлично» за стихотворение, которое сначала не удавалось выучить, или освоил новый трюк на скейтборде, который долго не получался.

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Не сравнивать его ни с кем. Это обесценивает личные достижения и снижает самооценку. Лучше сравнивать ребёнка с его собственными достижениями или достижениями тех людей, на кого он бы хотел быть похожим. Найдите в сравнениях историю преодоления трудностей и подайте её в таком ключе.

Поддерживать похвалой. Если нужно что-то исправить, не переходите к претензиям и унижению, мол, опять не смог. Начните с похвалы. Например: «Вот это было круто, ты молодец! Теперь давай подтянем ещё и это, чтобы достичь желаемого».

В рекомендациях быть чёткими и последовательными. Объясните, что для достижения результата нужно сделать вот это, делается это так. Если ребёнок не схватывает всё на лету, не злитесь — терпеливо объясните ещё раз.

Искренне радоваться даже самым маленьким победам. Чаще говорите: «Я горжусь тобой, ты молодец!». Похвалите, даже если победить не удалось: «Ты старался, молодец, но всё бывает. Отдохни, и мы посмотрим, что можно сделать, чтобы в следующий раз получить желаемое наверняка».

Обсуждать промахи. Это тоже важная часть истории побед. Анализируя вместе с ребёнком его неудачи, вы помогаете ему избежать подобных ошибок в будущем.

Проигравший всегда расстроен. Чтобы он мог справиться с неудачей и победить в следующий раз, нужно, чтобы рядом был кто-то, кто даже в самой безвыходной ситуации протянет руку и скажет: «Я в тебя верю, чемпион».

Мотивация и добрые слова нужны не только детям, но и взрослым. Собрали самые добрые и вдохновляющие цитаты из мультфильмов детства в материале по ссылке.