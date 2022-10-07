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Как понять, кто виноват в ссоре, а кто прав

Почему в конфликте не всегда виноваты оба и как понять, кто виноват
Валерий Гут
Всегда ли в конфликте виноваты оба?
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Прежде чем искать свою ошибку, проанализируйте собеседника.

Любые отношения, какими бы они ни были, возможны только при участии всех сторон. По этой логике проблемы и конфликты — также результат ошибок обоих партнеров. Вместе с экспертом рассказываем, почему это не совсем так и что с этим делать.

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Валерий Гут
кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта, эксперт по брендингу

Часто мы слышим фразу, что в конфликте всегда виноваты оба. Но правда заключается в том, что один действительно виноват больше.

Почему возникают конфликты и кто виноват

Конфликт не появляется просто так. Он всегда является инструментом для достижения цели, например, доказать свою правоту, добраться до истины или защитить свои личные границы. А вот то, как этот конфликт решается, уже зависит от обеих сторон.

Есть такое понятие — конфликтный образ мышления. К сожалению, людей с таким мышлением немало, да ещё дело и усугубляется в стрессовых ситуациях. Если под лупой рассмотреть, как развивается конфликт с такими людьми, мы обнаружим, что один из оппонентов использует максимально образные формулировки и избыточно драматизирует ситуацию, которую на самом деле мог бы описать менее деструктивно.

Также эта сторона часто использует «тяжёлые» термины и доводы, усугубляя конфликт ещё больше. Если перед вами такой человек, конфликт происходит не по вашей вине.

Подробнее о том, как отвечать грубияну, мы написали в нашей статье.

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Как вести себя во время такого разговора

Иногда лучшее, что можно сделать в этой ситуации — встать и уйти. Это даст время успокоиться, предотвратить пожар. Можно попытаться развернуть диалог в другое русло, сменить тему. Но даже уход от диалога не избавляет вас от необходимости решить проблему. Если конфликт случился, лучше выделить силы и время на его разрешение.

Говорить можно, что угодно, главное — не переходить на крик. Да, бывает, иногда и в споре может родиться истина, но, как правило, она там рождается с таким трудом, в таких муках, что любой гуманный человек её может только пожалеть.

Зачем мучить истину и спорщиков, когда есть куда более благоприятные условия для появления истины на свет — доброжелательное и конструктивное обсуждение. Но это не спор!

Даже если вы бесконфликтный человек, то всё равно можете стать участником спора. Поэтому, чтобы сохранить своё внутреннее равновесие и не дать энергии растрачиваться понапрасну, нужно научиться предотвращать бурю в самом зародыше.

В этом помогут разные техники общения, овладев которыми, можно будет управлять любым конфликтом. О том, куда направлять агрессию и как с ней справляться, мы писали ранее.

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