Тренируемся на улице: жиросжигающий комплекс упражнений с эспандером
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Ваши мышцы точно будут гореть.
Хочется потренироваться на улице, но неохота тащить с собой инвентарь, а турники надоели? Выход есть – возьмите резинку. Она очень лёгкая, при желании её можно положить в карман. Резиновый эспандер – вещь универсальная. С его помощью можно проработать сразу несколько групп мышц.
Сегодняшний комплекс подготовили фитнес-тренеры братья Калагур. Вас ждут четыре упражнения, каждое из которых выполняется по 40 секунд, отдых между ними – 20 секунд. Трастеры, тяга в наклоне с выпрямлением, сгибание и отведение рук перед собой и приседания плие с протяжкой.
Не спешите радоваться, это всего один круг! Их будет целых четыре, между каждым предусмотрен отдых в две минуты. Тщательно разомнитесь, включайте видео и приступайте к тренировке.
Интервальную тренировку от блогеров ищите по ссылке:
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