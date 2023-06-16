Тренируемся на улице: жиросжигающий комплекс упражнений с эспандером

Хочется потренироваться на улице, но неохота тащить с собой инвентарь, а турники надоели? Выход есть – возьмите резинку. Она очень лёгкая, при желании её можно положить в карман. Резиновый эспандер – вещь универсальная. С его помощью можно проработать сразу несколько групп мышц.

Сегодняшний комплекс подготовили фитнес-тренеры братья Калагур. Вас ждут четыре упражнения, каждое из которых выполняется по 40 секунд, отдых между ними – 20 секунд. Трастеры, тяга в наклоне с выпрямлением, сгибание и отведение рук перед собой и приседания плие с протяжкой.

Не спешите радоваться, это всего один круг! Их будет целых четыре, между каждым предусмотрен отдых в две минуты. Тщательно разомнитесь, включайте видео и приступайте к тренировке.