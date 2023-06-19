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Учёные объяснили, что нужно делать, чтобы сохранить молодость сердца

Учёные объяснили, что нужно делать, чтобы сохранить молодость сердца
Сколько нужно ходить, чтобы поддерживать сердце
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Не всем удаётся достичь хорошего уровня физической активности. Бытовые дела, напряжённая работа, трудности могут снижать желание что-либо делать. Однако вы должны знать, что ходьба поможет вашему сердцу оставаться здоровым.

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Американская кардиологическая ассоциация выпустила для этого рекомендации. Взрослым следует стремиться к 150 минутам умеренной нагрузки в неделю. Возможно, это может показаться трудной задачей. Однако эксперты советуют разделить время. Тогда вам придётся прогуливаться около 20 минут в день.

Доктор Джеральд Джер заявил:

Прогулка бодрым шагом поможет вам. Подъём по лестнице или парковка чуть дальше от входа в магазин также будет способствовать тому, чтобы вы достигали намеченной цели.
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Авторы надеются, что их выводы помогут сосредоточить усилия сообществ на программе физической активности в тех местах, где она наиболее необходима. Они также отмечают, что данные рекомендации особенно важны для людей с проблемами сердца и сидячим образом жизни.

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