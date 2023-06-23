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Врач-остеопат пояснил, что такое отражённые боли и как это связано с проблемами со спиной

Врач-остеопат пояснил, что такое отражённые боли и как это связано с проблемами со спиной
Причины болей в шее
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Головные боли и шейный дискомфорт могут иметь множество оснований, подтвердил врач-остеопат Антон Александрович Ноздрачев из «Московского центра остеопатии». Он указал на разнообразные факторы, способные вызвать неприятные ощущения.

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Среди наиболее распространённых причин выделяются возрастные изменения хрящей и суставов. К ним относятся грыжи, остеохондроз и остеоартроз. Вызвать дискомфорт могут травмы, иммунные нарушения, инфекционные заболевания, опухоли, перенапряжение мышц, врождённые аномалии позвонков.

Врач отдельно выделил отражённые боли:

У человека могут быть проблемы с сердцем, печенью, желчным пузырём или лёгкими, а отдавать эта боль будет в шею.

Использование смартфонов, работа за компьютером, долгие поездки на автомобиле и неправильное положение головы во время сна также могут серьёзно навредить, вызывая неудобства.

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Особенно риском развития болей в шее подвержены люди, проводящие много времени в сидячем положении и дети школьного возраста.

Для того, чтобы вовремя предотвратить заболевания, важно вести активный образ жизни, выполнять физические упражнения. Остеопат советуют больше обращать внимания на быструю зарядку, особенно на рабочих местах. Это поможет снижать возникновение дискомфорта и спазмов.

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