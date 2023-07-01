Пережили тяжёлое событие — поешьте сыра. Российские учёные нашли способ борьбы с ПТСР

Группа российских учёных доказала эффективность сырной диеты в борьбе с синдромом посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Декан факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета Ольга Цейликман сообщила об этом ТАСС.

ПТСР развивается у людей после переживания опасного события, угрожающего их жизни. Профилактика и лечение являются одной из наиболее актуальных задач не только для медицины, но и всего общества. Однако существующие лекарства не всегда оказываются эффективными.

Исследования проводились на лабораторных белых крысах. Около двух недель первой группе добавляли твёрдый сыр в рацион. Другие получали обычную пищу.

Ольга Цейликман пояснила:

На фоне стресса наблюдалось снижение концентрации дофамина и серотонина. Употребление сыра повлияло на уровень тревожности и повысило концентрацию дофамина. Кроме того, сырное питание способствовало активации генов, ответственных за производство нейротрофинов — белковых факторов, влияющих на пластичность нервных клеток.

ПТСР может вызывать поведенческие расстройства и оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную и иммунную системы. Однако актуальным лечением остаётся только психотерапия.