Пережили тяжёлое событие — поешьте сыра. Российские учёные нашли способ борьбы с ПТСР

Группа российских учёных доказала эффективность сырной диеты в борьбе с синдромом посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). Декан факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета Ольга Цейликман сообщила об этом ТАСС.
ПТСР развивается у людей после переживания опасного события, угрожающего их жизни. Профилактика и лечение являются одной из наиболее актуальных задач не только для медицины, но и всего общества. Однако существующие лекарства не всегда оказываются эффективными.
Исследования проводились на лабораторных белых крысах. Около двух недель первой группе добавляли твёрдый сыр в рацион. Другие получали обычную пищу.
Ольга Цейликман пояснила:
На фоне стресса наблюдалось снижение концентрации дофамина и серотонина. Употребление сыра повлияло на уровень тревожности и повысило концентрацию дофамина. Кроме того, сырное питание способствовало активации генов, ответственных за производство нейротрофинов — белковых факторов, влияющих на пластичность нервных клеток.
ПТСР может вызывать поведенческие расстройства и оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную и иммунную системы. Однако актуальным лечением остаётся только психотерапия.
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