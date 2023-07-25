Психолог выделила 5 типов друзей, без которых не может обойтись ни один человек

Дружба – важнейшая сфера в нашей жизни, поскольку люди социальны по своей природе. Для нас естественно быть частью группы. Так мы ощущаем безопасность, развитие и принятие.

Исследования говорят, что общение способно благоприятно влиять на здоровье и принести максимальное удовлетворение. Клинический психолог Юлия Кузнецова выделила пять типов дружбы, в которых мы нуждаемся больше всего.

Близкие друзья – те люди, которым мы можем довериться, обратиться за поддержкой и не боимся быть самими собой.

Друзья на всю жизнь – близкие, с которыми мы вместе прошли через многое, несмотря на обстоятельства.

Друзья по хобби – с ними можно разделить радость от общего увлечения, интересов.

Коллеги по работе – помогают нам чувствовать себя комфортнее на рабочем месте, разбавляют ежедневную рутину.

Так называемые «друзья из одной главы жизни» – с ними мы уже могли перестать общаться, но они продолжают оставаться значимыми, потому что они помогли узнать что-то новое, получить ценный опыт.

Конечно, с течением времени граница контакта между друзьями может сдвигаться. Так, дружба, начинавшаяся из любви к общим увлечениям, вполне может перерасти в дружбу на всю жизнь (и наоборот). Один человек в разные временные периоды может иметь для нас разное значение.