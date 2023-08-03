Опубликован новый рейтинг: где живут самые низкие люди в мире и сколько составляет их рост

Insider выпустил новый рейтинг стран с самыми низкими людьми. В него вошло 25 государств. Для составления списка использовалась медицинская база данных за 2020 год, где перечислены отдельные показатели роста мужчин и женщин для каждой страны. Её ведёт сеть учёных в области здравоохранения по всему миру NCD Risk Factor Collaboration.

Аналитики Insider взяли среднее значение чисел, чтобы получить приблизительное представление о среднем росте человека. Вот что получилось.

Первое место в рейтинге самых низких людей занял Тимор-Лешти с результатом 155,47 см. Второе у Лаоса (155,89 см). Бронзу забрал Мадагаскар со средним ростом 156,36 см. Последние в списке – Шри-Ланка (160,12 см), Гондурас (160,11 см) и Либерия (159,66 см).

Маджид Эззати, руководящий исследованием NCD, отметил:

Генетика — это только часть ответа на вопрос, что стоит за такой разницей. Изменения связаны больше всего с окружающей средой и образом жизни.