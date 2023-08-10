Ким Кардашьян получила серьёзную травму: звезда рассказала, как возвращается к тренировкам

Звезда реалити-шоу рассказала про травму в своих социальных сетях, но не уточнила, при каких обстоятельствах получила повреждение. Ким пришлось отказаться от тренировок на несколько недель из-за перелома плеча и разрыва сухожилия. Она показала, как проходит реабилитация и восстановление. До перелома Кардашьян занималась фитнесом почти каждый день.
Ким Кардашьян
Фото: @kimkardashian
Сейчас Ким занимается с новым фитнес-инструктором — Сенадой Грекой. Они тренируются вместе пять-шесть раз в неделю по 2 часа. Главная цель для звезды на данном этапе — восстановиться и набрать мышечную массу. Поэтому основной акцент в тренировках сейчас на нижнюю часть тела. Ким выполняет множество приседаний в разных вариациях и с утяжелением.
Сенада очень гордится своей подопечной. Чем бы ни занималась Ким — тренировки для неё в приоритете:
Мы работаем вместе с января, и, несмотря на чрезвычайно плотный график, она по-прежнему уделяет огромное внимание тренировкам. Я так горжусь достигнутым нами прогрессом и рада видеть, куда ведёт нас это путешествие.
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