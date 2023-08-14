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Без диет и упражнений: учёные разрабатывают чудо-таблетку для похудения

Учёные придумали революционное средство, способное бороться с избыточным весом. При этом процесс похудения будет происходить независимо от потребляемых калорий и качества пищи.

Этот эффект достигается за счёт магния. Он способен замедлять способность митохондрий генерировать энергию.

Исследование проводилось на мышах. Для разработки версии, пригодной человеческому организму, потребуется более обширный эксперимент.

Грызуны, получавшие чудо-таблетку, теряли вес даже на высококалорийной пище. При этом общее количество потребляемой энергии превышало сожжённые ккал. Профессора также заметили снижение уровня холестерина и сахара в крови. Вторая группа мышей набрала жировую массу, хотя имела тот же рацион.

Эксперты подали заявку на патент для лекарства и планируют начать клинические испытания на людях в ближайшие годы.