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Эликсиры молодости содержатся в этих пяти продуктах: их можно купить в любом магазине

Свежие научные исследования предлагают новые перспективы для хорошего самочувствия. Включение пяти растительных продуктов в питание может снизить риск различных заболеваний и увеличить продолжительность жизни.

Эти продукты имеют важное значение для улучшения общего состояния здоровья и снижения вероятности развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак кишечника, диабет и инсульт.

В ходе эксперимента были проанализированы диеты и здоровье более 100 тысяч участников. Люди, употреблявшие рекомендованную пищу, снизили риск смерти на 15% от рака и сердечных заболеваний. Кроме того, у группы также наблюдалось на 20% меньшая вероятность возникновения деменции.

Эликсир молодости вы можете получить через потребление цельных зёрен, свежих фруктов, некрахмалистых овощей, орехов и ненасыщенных жиров.