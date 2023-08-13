Эликсиры молодости содержатся в этих пяти продуктах: их можно купить в любом магазине
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Свежие научные исследования предлагают новые перспективы для хорошего самочувствия. Включение пяти растительных продуктов в питание может снизить риск различных заболеваний и увеличить продолжительность жизни.
Эти продукты имеют важное значение для улучшения общего состояния здоровья и снижения вероятности развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца, рак кишечника, диабет и инсульт.
В ходе эксперимента были проанализированы диеты и здоровье более 100 тысяч участников. Люди, употреблявшие рекомендованную пищу, снизили риск смерти на 15% от рака и сердечных заболеваний. Кроме того, у группы также наблюдалось на 20% меньшая вероятность возникновения деменции.
Эликсир молодости вы можете получить через потребление цельных зёрен, свежих фруктов, некрахмалистых овощей, орехов и ненасыщенных жиров.
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