Диетолог объяснила, как поддерживать уровень сахара в крови в норме

Баланс этого показателя — одна из самых важных составляющих здоровья сердца и сосудов. Повышенный уровень сахара в крови — причина повреждения кровеносных сосудов, ишемической болезни сердца, заболеваний почек и диабетических заболеваний глаз. Поэтому так важно держать его в норме. Джесс Хиллард, диетолог, рассказала, как избежать скачков уровня сахара в крови.

В первую очередь, по мнению врача, важно избегать приступов чувства голода. Придерживайтесь режима и не пропускайте приёмы пищи. Кроме того, старайтесь брать с собой полезный перекус.

Наличие при себе полезных снеков в любое время спасёт вас от чувства голода и головокружения.

Также не стоит забывать про общий режим дня. Стресс, который испытывает тело в моменты, когда вы не высыпаетесь и не тренируетесь, провоцирует рост уровня сахара. Качественный ночной отдых и спорт помогают организму удерживать этот показатель в норме.

Ещё Джесс советует есть больше продуктов с клетчаткой. По её мнению, они замедляют усвоение углеводов. Из-за этого не происходит резких скачков сахара в крови.