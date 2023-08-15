60-летняя Деми Мур показала шикарное тело в ярком бикини

60-летняя актриса удивила поклонников подтянутой фигурой во время пляжного отдыха. Своим примером Деми доказывает всем, что даже рождение троих детей и возраст не могут испортить тело, если у вас есть привычка много тренироваться и следить за питанием.

Деми Мур Фото: @demimoore

Деми Мур Фото: @demimoore

Папарацци засняли Деми Мур во время отдыха на яхте друзей. Актриса предстала в ярком бикини. Она беззаботно загорала и плавала недалеко от судна. В последние дня актриса часто делится отпускным контентом. По её словам, сейчас она наслаждается выходными: читает книги, греется на солнышке, купается и проводит время со своими домашними животными.

Секрет стройности актрисы, как ни странно, в её фильмографии. В своё время она снималась в таких картинах, как «Солдат Джейн» и «Стриптиз». Обе работы требовали серьёзной физической подготовки. К примеру, перед съёмками в фильме «Стриптиз» она тренировалась по 6 часов в день. После такого периода усиленных тренировок Деми втянулась настолько, что уже не смогла забросить спорт.