Важное напоминание: как отличить жажду от обезвоживания

Летом очень важно уметь разделять жажду и обезвоживание. Специалисты поделились отличительными признаками.

Употребляя достаточное количество жидкости, мы обеспечиваем регуляцию температуры тела, укрепляем иммунную систему, обеспечиваем поступление питательных веществ в клетки и даже способствуем улучшению сна.

Среди признаков жажды эксперты отмечают сухость во рту и обветривание губ. Обезвоживание же включает более серьёзные последствия, постепенно ухудшающие состояние человека.

Первыми сигналами являются снижение объёма мочи, изменение её цвета, головная боль, головокружение, усталость. Далее следуют затруднение дыхания, учащённое сердцебиение, слабость, пониженное артериальное давление.

Если вы столкнулись с похожим состоянием, обязательно обратитесь за медицинской помощью.