Важное напоминание: как отличить жажду от обезвоживания
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Летом очень важно уметь разделять жажду и обезвоживание. Специалисты поделились отличительными признаками.
Употребляя достаточное количество жидкости, мы обеспечиваем регуляцию температуры тела, укрепляем иммунную систему, обеспечиваем поступление питательных веществ в клетки и даже способствуем улучшению сна.
Среди признаков жажды эксперты отмечают сухость во рту и обветривание губ. Обезвоживание же включает более серьёзные последствия, постепенно ухудшающие состояние человека.
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Первыми сигналами являются снижение объёма мочи, изменение её цвета, головная боль, головокружение, усталость. Далее следуют затруднение дыхания, учащённое сердцебиение, слабость, пониженное артериальное давление.
Если вы столкнулись с похожим состоянием, обязательно обратитесь за медицинской помощью.
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