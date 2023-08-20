Ученые научились слушать музыку, звучащую у человека «в голове»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Группа учёных достигла нового прорыва, разработав метод, способный воссоздавать мелодии по сигналам мозга.

В исследовании, проведённом специалистами, добровольцам была предложена запись известной песни «Another Brick in the Wall» группы Pink Floyd. Во время прослушивания профессоры анализировали различные области мозга, включая верхнюю височную извилину, ответственную за обработку аудиосигналов и речи.

Анализ полученных данных позволил сопоставить паттерны изменений динамики с конкретными нотами, аккордами и звуками. Активность верхней височной извилины оказалась в практически полной синхронизации с музыкальными элементами композиции.

Более детальное исследование выявило специфические нейронные сети и области в верхней височной извилине, отвечающие за восприятие ритма, инструментов, голосов и звуковых диапазонов.

Это открытие позволит в будущем создать нейроинтерфейсы для людей, утративших способность разговаривать.