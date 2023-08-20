В защиту переработанных продуктов: шеф-повар объяснил, почему не всё так однозначно

В последнее время, кажется, все диетологи, фитнес-блогеры и эксперты объединились в борьбе против переработанных продуктов. Но популярный шеф-повар, автор кулинарных книг и биолог Энтони Уорнер предлагает по-другому взглянуть на этот вопрос. По его мнению, деление еды на плохую и хорошую — всегда плохая идея.

Переработанные продукты — те, которые подверглись приготовлению для изменения вкуса, состава или срока годности. Энтони уверяет:

Полезные свойства продуктов определяются их химическим составом, а не какой-то волшебной историей происхождения. Не существует волшебной пыли натуральности, которая делает домашние блюда вкуснее, чем любые приготовленные на фабрике.

Безусловно, очень важно знать, какой путь прошёл продукт перед тем, как попасть на полки магазина. Но здоровое питание — это не про бездумный отказ от определённой еды, а про внимательное отношение к потребляемой пище. Кроме того, запреты на какие-то категории продуктов провоцируют нарушения пищевого поведения. Шеф-повар напоминает:

Полуфабрикаты уже с нами, они полностью интегрированы в нашу жизнь. Отвергать их и ту современность, которую они представляют, совершенно нереально.