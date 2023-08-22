Натуральные пробиотики: врач выделил 7 доступных продуктов, улучшающих работу кишечника
Поделиться
Врач-гастроэнтеролог утверждает, что регулярное потребление пробиотических добавок не является обязательным. Он обнаружил альтернативный и более доступный метод для улучшения микробиома организма.
Ферментированные товары – настоящее сокровище живых бактерий, активно участвующих в разложении дрожжей и сахаров, тем самым продлевая свежесть пище.
Помимо своих свойств естественных консервантов, живые бактерии и активные культуры способствуют формированию здорового микробиома кишечника.
Они могут оказать более благоприятное воздействие на здоровье кишечника, чем пробиотические добавки. К ним относятся йогурт, сыр, кефир, комбуча, квашеная капуста, творог, соленья.
Рекомендуется потреблять пять или шесть небольших порций таких продуктов на протяжении нескольких недель. Это способно снизить воспалительные процессы и укрепить иммунную систему.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 21 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 20 августа 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 19 августа 2023
-
16:30
-
14:30
-
10:30
-
08:30
- 18 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 17 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 16 августа 2023
-
18:30
Партнерский контент