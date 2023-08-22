Натуральные пробиотики: врач выделил 7 доступных продуктов, улучшающих работу кишечника

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Врач-гастроэнтеролог утверждает, что регулярное потребление пробиотических добавок не является обязательным. Он обнаружил альтернативный и более доступный метод для улучшения микробиома организма.

Ферментированные товары – настоящее сокровище живых бактерий, активно участвующих в разложении дрожжей и сахаров, тем самым продлевая свежесть пище.

Помимо своих свойств естественных консервантов, живые бактерии и активные культуры способствуют формированию здорового микробиома кишечника.

Они могут оказать более благоприятное воздействие на здоровье кишечника, чем пробиотические добавки. К ним относятся йогурт, сыр, кефир, комбуча, квашеная капуста, творог, соленья.

Рекомендуется потреблять пять или шесть небольших порций таких продуктов на протяжении нескольких недель. Это способно снизить воспалительные процессы и укрепить иммунную систему.