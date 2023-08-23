Роспотребнадзор изобретёт рецепт правильной шаурмы

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди», Владислав Даванков, предложил ведомству разработать стандарт для всеми любимого блюда. По мнению чиновника, подобный фаст-фуд уже стал частью нашей повседневной жизни. Но при этом каждый общепит готовит шаурму по-разному. Поэтому Роспотребнадзор должен сделать безопасным любимый перекус россиян.

Стандарт приготовления поможет блюду стать здоровым. Сейчас изготовитель может добавить в шаурму больше вредных ингредиентов и сделать её не такой полезной. Кроме того, невозможно проверить мясо, которое используется для приготовления блюда. В результате, растет количество отравлений разной степени тяжести.

Замысел Владислава Даванкова звучит многообещающим:

Сегодня у нас нет стандарта «правильной» шаурмы — поэтому каждый готовит ее, как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные.

Если Роспотребнадзор сделает подобные рекомендации, то шаурма наконец-то официально станет частью здорового рациона.