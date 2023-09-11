Без затрат: три упражнения для сохранения молодости кожи

На что только не идут многие ради молодой, чистой и здоровой кожи. Вариантов ухода за лицом предостаточно, но существует бесплатная фейс-йога. Ею можно заниматься где угодно и без затрат. Эксперт выделила три лёгких упражнения, которые подарят коже лица сияние и упругость.

1. Сжатие челюсти. Положите указательные пальцы на височно-нижнечелюстной сустав и слегка сожмите губы внутрь, удерживая их вместе пять секунд. Расслабьтесь и повторите комплекс несколько раз. Упражнение способствует похудению, коррекции и формированию подбородка.

2. Надувание щёк укрепляет мышцы и уменьшает морщины. Для этого нужно сомкнуть губы и задержаться в этом положении на пять секунд. Повторяйте упражнение, увеличивая время выполнения.

3. Разглаживание век. Закройте глаза и мягко поднимите брови вверх на пять секунд. Затем медленно вернитесь в исходное положение. Так кожа станет упругой.