Врач рассказала, на какие болезни указывает боль в этих частях живота

Боли в животе могут быть следствием неправильного питания, а также указывать на ряд заболеваний. Лондонский врач общей практики доктор Хана Патель рассказала, о каких болезнях сигнализирует боль в определённых частях живота.

Нижняя правая часть. Боль в этой области может предупреждать об аппендиците. Нажатие на эту зону, кашель или даже простая ходьба могут усилить болевые ощущения.

Нижняя центральная область. Это частый признак инфекции мочевыводящих путей. Также могут возникнуть дискомфорт и боль при мочеиспускании, внезапные позывы в туалет. Моча может стать мутной или содержать примеси крови.

Верхняя центральная область. Боль под грудной клеткой в верхней центральной части брюшной полости может быть вызвана кислотным рефлюксом или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Также при этих заболеваниях можно наблюдать неприятный запах изо рта, вздутие живота, изжогу и боль при глотании.

Центр живота. Боль в этой области может быть признаком вируса, пищевого отравления, аллергии или непереносимости лактозы.

Верхняя правая часть. Боль в этой области, сразу за рёбрами, может быть вызвана камнями в желчном пузыре.