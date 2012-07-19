Когуашвили: российских борцов ждёт жесточайшая конкуренция
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Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили рассказал, что перед российской сборной стоит задача выиграть две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
«Государство рассчитывает на две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Российских борцов ждёт жесточайшая конкуренция, но я уверен, что команда готова для решения поставленной задачи. Министерство спорта и Федерация спортивной борьбы России при поддержке Сулеймана Керимова создали все условия для подготовки сборной России к Олимпийским играм», — приводит слова Когуашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
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