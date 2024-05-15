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В Олимпийской деревне Парижа будет работать детский сад

В Олимпийской деревне Парижа будет работать детский сад
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В Олимпийской деревне Парижа будет работать детский сад. Об этом сообщила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо.

«Многие совмещают спортивную карьеру и семейную жизнь. Я знаю, каково это, поскольку я, мать с маленьким ребёнком, участвовала в Олимпийских играх 2014 года. Родителям очень полезно проводить время вместе с детьми, особенно в такой важный момент спортивной жизни», – заявила глава комиссии спортсменов МОК Эмма Терхо.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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