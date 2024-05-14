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МВД Франции предотвратило 32 попытки сорвать эстафету Олимпийского огня

МВД Франции предотвратило 32 попытки сорвать эстафету Олимпийского огня
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Министерство внутренних дел Франции предотвратило 32 попытки сорвать эстафету Олимпийского огня. Об это сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«МВД предотвратило 32 попытки помешать эстафете Олимпийского огня и две попытки прорваться к олимпийскому огню. Было нейтрализовано 20 БПЛА», — приводит слова Дарманена РИА «Новости».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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