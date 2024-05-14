МВД Франции предотвратило 32 попытки сорвать эстафету Олимпийского огня

Министерство внутренних дел Франции предотвратило 32 попытки сорвать эстафету Олимпийского огня. Об это сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

«МВД предотвратило 32 попытки помешать эстафете Олимпийского огня и две попытки прорваться к олимпийскому огню. Было нейтрализовано 20 БПЛА», — приводит слова Дарманена РИА «Новости».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.