Захарова отреагировала на слова Баха о поиске высказываний российских спортсменов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МОК Томаса Баха о поиске высказываний российских спортсменов, которые могут послужить недопуском к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Это преступное заявление, логика которого идёт не просто вразрез, а в прямое противодействие всем тем документам, которые регламентируют работу Томаса Баха. Мы убеждены, что подобными нечистоплотными действиями, противоправными и противозаконными, а также аморальными, руководство МОК дискредитирует себя, подрывает Олимпийскую хартию и вносит раздор в мировой спорт», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.