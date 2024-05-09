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Экс-игрок юниорской сборной США сменил спортивное гражданство перед ОИ в Париже

Защитник «Басконии» Маркус Ховард присоединится к национальной команде Пуэрто-Рико, информирует Федерация баскетбола этой страны. Ранее Ховард представлял сборную США на международных юношеских соревнованиях.

«Это определённо отличная новость и значительный вклад в усилении нашей сборной. Речь идёт об одном из лучших бомбардиров Евролиги», — сказал президент Федерации Пуэрто-Рико Юм Рамос.

Ховард сможет принять участие в олимпийском квалификационном турнире, где сборная Пуэрто-Рико сыграет с национальными командами Италии и Бахрейна. Турнир состоится с 2 по 7 июля.

В четвертьфинальной серии нынешнего сезона Евролиги «Баскония» встречалась с мадридским «Реалом» и уступила ему в трёх матчах (0-3 в серии). Ховард в этих встречах 18,7 очка, совершал один подбор и отдавал одну результативную передачу.

«Реал» в третий раз победил «Басконию» и вышел в «Финал четырёх»:

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