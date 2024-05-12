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МОК: национальные олимпийские комитеты несут ответственность за тренеров из России на ОИ

МОК: национальные олимпийские комитеты несут ответственность за тренеров из России на ОИ
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В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, кто будет нести ответственность за действия россиян, вошедших в команды других сборных на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Национальные олимпийские комитеты, которые аккредитуют представителей команд с российским или белорусским паспортом на Олимпийские игры в Париже, несут полную ответственность за своих должностных лиц», — сказал представитель пресс-службы МОК в интервью ТАСС.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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