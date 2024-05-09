Глава ОКР Поздняков поздравил россиян с Днём Победы

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поздравил россиян с Днём Победы.

«С Днём Великой Победы! День Победы — священный праздник, который дорог каждому человеку в нашей большой многонациональной стране. Вместе мы чтим память героев, не жалевших жизни ради победы в Великой Отечественной войне во имя свободы, независимости и будущего своей Родины.

Доблесть и отвага воинов, а также всех, кто трудился в тылу, помогая фронту – это особая гордость. «Бессмертный полк» стал символом силы духа защитников Отечества, чей героизм в борьбе с фашизмом не может и не должен быть обесценен с ходом лет, как бы ни старались это сделать любители переписывать историю.

Дата 9 Мая – это ещё и напоминание всем неонацистам, каким будет итог любых попыток угрожать России мечом. Нет такой силы, которая способна сломить мужество нашего народа, его единство и стойкость перед лицом любой угрозы. Брошенные вражеские знамёна к стенам Кремля в 1945 году – тому яркий пример. Сегодня мы вновь с особым чувством благодарим ветеранов той страшной войны за их ратный подвиг, который мы обязаны помнить, передавая эту память из поколения в поколение. Это наш священный долг. С праздником, дорогие друзья!» — написал Поздняков в своих социальных сетях.