Губерниев заявил, что на Олимпийские игры в Париже отбираются истинные патриоты России

Российский журналист и ведущий Дмитрий Губерниев высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Молодцы наши спортсмены!!! И умные руководители иных спортивных федераций!!! Пока квасные пуцреоты скрежещут зубами и учат нас Русь-матушку любить (нет) — истинные патриоты Родины отбираются на Олимпийские игры в Париже!!! Так победим!!!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.