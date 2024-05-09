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Губерниев заявил, что на Олимпийские игры в Париже отбираются истинные патриоты России

Губерниев заявил, что на Олимпийские игры в Париже отбираются истинные патриоты России
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Российский журналист и ведущий Дмитрий Губерниев высказался об участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Молодцы наши спортсмены!!! И умные руководители иных спортивных федераций!!! Пока квасные пуцреоты скрежещут зубами и учат нас Русь-матушку любить (нет) — истинные патриоты Родины отбираются на Олимпийские игры в Париже!!! Так победим!!!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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