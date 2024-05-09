Борцы Лалаев, Кутузов и Саргсян завоевали лицензии на Олимпийские игры — 2024
Сборная России по греко-римской борьбе сегодня, 9 мая, завоевала ещё несколько лицензий на Олимпийские игры – 2024. Это произошло на мировом квалификационном турнире, который стартовал в Стамбуле (Турция).
Согласно регламенту, лицензии получают спортсмены, вышедшие в финал, а также победитель поединка между двумя третьими местами.
- Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2024 Садык Лалаев (весовая категория до 60 кг) в финале одержал победу над представителем Южной Кореи Кин Дахёном.
- Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Сергей Кутузов (весовая категория до 77 кг) в схватке за лицензию победил грузина Юрия Ломадзе (5:3).
- Бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Артур Саргсян (весовая категория до 97 кг) в решающем поединке победил представителя Германии Лукаса Лазогианиса со счётом 3:1.
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