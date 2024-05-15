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«Выбор основан на моём воспитании». Позднякова — об отказе от участия в Олимпиаде

«Выбор основан на моём воспитании». Позднякова — об отказе от участия в Олимпиаде
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова объяснила свою позицию относительно участия в Олимпийских играх — 2024 года в нейтральном статусе.

«Я сделала свой выбор. Он основан на моём воспитании, понимании, как должно быть в спорте. Спорт же всё‑таки про честность. Да и фехтование — благородный вид спорта. Конечно, другие могут сказать, что они отобрались, но это их решение. Тут я тоже говорю осторожно, каждый спортсмен должен выбирать сам», — приводит слова Поздняковой «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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