Баскетболист Батюм: Франция приезжала в Рио-де-Жанейро за медалью

Форвард сборной Франции по баскетболу Николя Батюм остался разочарован результатом команды на Олимпийских играх и своей игрой. Французы выбыли на стадии 1/4 финала, уступив команде Испании.

«Мы приехали в Рио-де-Жанейро за олимпийской медалью, но, к сожалению, не достигли своей цели. Мы разочарованы, все тяжело это переживают…

Спасибо Тони, Майку и Фло. Спасибо за то, что вы дали мне, французскому баскетболу и сборной Франции.

Наконец, моё личное выступление за команду Франции в последние два года было не на том уровне, на который я надеялся. Я разочарован и вернусь к работе, чтобы найти решения. Это не умаляет моей любви к синей майке и гордости от того, что я её ношу. Я люблю сборную Франции, этих парней, я выкладывался полностью, чтобы приезжать в команду каждое лето, и не променял бы это ни на что в мире. Надеюсь, в грядущие годы мы ещё доставим вам яркие эмоции», — написал Батюм на своей странице в «Фейсбуке».