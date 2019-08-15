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Британские триатлонистки отстранены от отбора на ОИ-2020 за совместный финиш

Британские триатлонистки отстранены от отбора на ОИ-2020 за совместный финиш
Летняя Олимпиада / Триатлон 0

Олимпийский отборочный турнир по триатлону на Игры-2020, который прошёл сегодня, 15 августа, в Токио, получил неожиданную развязку. Спортсменки из Великобритании финишировали первыми в забеге, но были дисквалифицированы из-за того, что сделали это, держась за руки.

Решение официальных лиц о дисквалификации британок было принято в соответствии с правилом, которое гласит: «Спортсмены, которые заканчивают дистанцию в искусственной ситуации и не предпринимают попыток разделить их время финиша, будут дисквалифицированы».

Победительницей турнира была признана Флора Даффи (Бермудские острова). Серебряная награда досталась итальянке Алисе Бетто, а бронзовым призёром стала ещё одна представительница Великобритании Вики Холланд.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

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