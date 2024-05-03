Бах объяснил, почему атлеты из России не примут участия в параде спортсменов на ОИ-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему российским атлетам запретили участвовать в параде спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. По словам функционера, всему виной приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР).

«Это следствие нарушения Олимпийской хартии Олимпийским комитетом России, которая посредством референдума присоединила Крым, поэтому мы должны были приостановить его членство. Но мы не можем наказывать спортсменов, поэтому мы разрешаем им соревноваться индивидуально, а не в составе делегации. Вот почему они не могут принять участия в параде делегаций», — приводит слова Баха RAC1.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее глава МОК заявил, что, будучи руководителем олимпийского движения, его задачей является не вмешиваться в политику.