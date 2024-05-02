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НОК Украины создал рекомендации для атлетов при контакте с россиянами и белорусами на ОИ

НОК Украины создал рекомендации для атлетов при контакте с россиянами и белорусами на ОИ
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НОК Украины и Министерство молодёжи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов при контакте с российскими и белорусскими спортсменами. Об этом они сообщили на официальном сайте НОК.

«С целью уберечь украинских атлетов от провокативных ситуаций и содействовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Игры в Париже и были разработаны утверждённые рекомендации по контакту с индивидуальными нейтральными спортсменами из Российской Федерации и республики Беларусь в рамках Игр ХХХIII Олимпиады», — сказано в сообщении на сайте.

Отметим, что рекомендации представляют собой две страницы с подписями глав обеих организаций, которые принимали участие в создании. Страницы опубликованы в общем доступе в виде сканов.

В рекомендациях говорится о том, чтобы украинские спортсмены воздержались от общих фото и видео с российскими и белорусскими атлетами, также, если им покажется, что россияне и белорусы провоцируют их, им необходимо сказать об этом главе делегации. Также рекомендуется не участвовать ни в каких конфликтах в социальных сетях, где фигурируют имена спортсменов из России и Беларуси, и постараться дистанцироваться от них, даже на прямых эфирах и пресс-конференциях.

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