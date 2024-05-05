«Если нас там не ждут, то какой смысл?» Призёр ОИ-2006 — о поездке россиян на Игры в Париж

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине в командном спринте Иван Алыпов высказался о потенциальной поездке спортсменов сборной России на будущие зимние Игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане (Италия). По словам Алыпова, так как на международной арене к россиянам относятся крайне неуважительно и ограничивают доступ к соревнованиям, то им не нужно стремиться на любых условиях принять участие в будущей Олимпиаде.

«В первую очередь, нас не хотят видеть там. Дело не в том, что нас не пускают или мы не можем из-за внутренних проблем приехать. Дело в том, что нас там не хотят видеть. А что там в таком случае делать? Идти на день рождения, когда тебя не звали, – неправильно. А если тебе и говорят – приезжай, то выдвигают кучу условий: «На день рождения можешь прийти, но подарки нужно положить на стол и всё остальное время стоять в углу, куда мусор выкидывают».

Если нас там не ждут, если это противоречит всем законам спорта, то какой в этом смысл? Если кто-то из российских спортсменов поедет, я ни в коем случае не скажу, что считаю его предателем и не буду за него болеть. Всё равно я буду понимать, что это наши русские ребята, которые борются за медали и, дай бог, побеждают. Но вопрос в том, как они будут чувствовать себя в таких условиях. Большой вопрос», — сказал Алыпов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Татьяной Постниковой и Андреем Шитихиным.