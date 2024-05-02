36 спортсменов вошли в команду беженцев МОК на Олимпийских играх в Париже

36 спортсменов родом из 11 стран попали в сборную Международного олимпийского комитета (МОК) и примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщил президент организации Томас Бах. Команда беженцев будет представлять более 100 млн эмигрантов по всему миру и выступит в программе 12 видов спорта.

«Мы приветствуем всех вас с распростёртыми объятиями. Своим участием в Олимпийских играх вы продемонстрируете пример человеческой стойкости и совершенства. Это даст надежду более чем 100 миллионам эмигрантов по всему миру. В то же время вы заставите миллиарды людей по всему миру осознать масштабы кризиса с беженцами. Поэтому я призываю всех присоединиться к нам и болеть за вас – олимпийскую сборную беженцев МОК», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Команда беженцев примет участие в Олимпиаде уже в третий раз. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.