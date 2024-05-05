Садулаев — об ОИ-2024: если я туда попаду, то болельщики увидят другого Абдулрашида

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, пятикратный чемпион мира российский борец Абдулрашид Садулаев рассказал о настрое перед Олимпийскими играми в Париже. Спортсмен рассказал о том, какую борьбу покажет в случае попадания на олимпийский турнир.

«Думаю, если я на Олимпиаду попаду, болельщики увидят там другого Абдулрашида. Надо сделать всё, полностью себя на ковре оставить, чтобы выйти оттуда победителем. Я уже не один год на ковре, а это дает опыт», — приводит слова борца «РИА Новости Спорт».

4 мая Абдулрашид Садулаев выиграл шестую золотую медаль чемпионата России. В финале весовой категории до 97 кг он одолел Алихана Жабраилова. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.