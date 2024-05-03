«У меня нет судимости». Жительница Петербурга — о запрете быть волонтёром на ОИ

Екатерина Пименова, 18-летняя жительница Санкт-Петербурга, рассказала, что ей отказали в волонтёрстве на Паралимпийских играх без объяснения причин.

По данным RMC Sport, россиянка потратила около € 2 тыс. на билеты на самолёт и проживание во Франции, но затем ей пришло письмо с отказом.

«Я не знаю, почему это произошло. У меня нет судимости», — приводит слова Пименовой издание.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами определённым правилам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ лицам с российским гражданством в работе волонтёрами дискриминацией.