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«Краса и гордость спорта российского». Губерниев заступился за Ефимову после слов Вяльбе

«Краса и гордость спорта российского». Губерниев заступился за Ефимову после слов Вяльбе
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Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев ответил главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая заявила, что к участникам Олимпийских игр 2024 года из России будут относиться негативно и назвала пловчиху Юлию Ефимову американкой.

«Вяльбе сказала, что Ефимова для нас американка??? Согласно этой дурацкой логике, Вяльбе для нас эстонка??? Юля Ефимова краса и гордость спорта российского, легендарная спортсменка и никто не даёт права Вяльбе говорить подобную херню…. Юля — мы с тобой!!!» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

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